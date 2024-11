Barcelona anuncia novo acordo bilionário com a Nike

A- A+

O Barcelona anunciou neste sábado (9) que chegou a um acordo com a Nike para que a marca continue fornecendo o material esportivo das equipes esportivas do clube até 2038.

A Nike veste o Barça desde 1998 e o atual contrato terminava em 2028.

Embora os detalhes da operação não tenham sido revelados, o novo acordo prevê o pagamento de 1,7 bilhão de euros (R$ 10,5 bilhões na cotação atual) para o clube nos próximos 14 anos, segundo a imprensa espanhola.

"O FC Barcelona e a Nike, duas marcas líderes na indústria do esporte, têm o prazer de anunciar um novo começo com um acordo de colaboração plurianual, em vigor a partir desta temporada", informou o clube catalão em comunicado.

Official Announcement — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2024

Como consequência dos graves problemas econômicos que vive, o Barça tentou no início do ano romper o contrato com a Nike para poder fechar acordo com outra marca, mas em julho a justiça espanhola rejeitou a ação que o clube moveu para rescindir o vínculo sem indenizar a empresa americana.

Em 2022, esses problemas econômicos já levaram o Barcelona a vender 25% dos seus direitos de transmissão durante um período de 25 anos para o fundo de investimentos americano Sixth Street.

