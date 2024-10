Bola de Ouro: entenda por que Pelé e Maradona nunca venceram a premiação

A- A+

Pelé e Maradona, dois dos maiores jogadores da história do futebol, não venceram a Bola de Ouro. A revista France Football, responsável pela premiação, só reconhecia os atletas europeus até 1994, porém, fez jus ao feitos dos craques depois de se aposentarem.

Em 1995, a revista francesa passou a considerar estrangeiros que atuavam no futebol europeu e, desde 2006, leva em conta o mundo inteiro. A Bola de Ouro acontece desde 1956.

Para "recuperar" a memória do passado, a France Football fez uma espécie de revisão na lista de vencedores. Com base na avaliação atual, Pelé ganhou a Bola de Ouro sete vezes (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970), mas não aparece na lista oficial de vencedores da revista. Enquanto Maradona também foi contemplado com dois prêmios de melhor do mundo (1986 e 1990).

Além de Pelé, dois brasileiros receberam o devido reconhecimento pelo que fizeram antes da mudança de critérios. Garrincha levou o prêmio em 1962, quando foi o melhor jogador no bicampeonato mundial da seleção brasileira. Já Romário ganhou em 1994 ao liderar a amarelinha na conquista do tetra.

O último brasileiro a vencer a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007, como jogador do Milan-ITA. Com o segundo lugar na premiação de 2024, Vini Jr, do Real Madrid, não conseguiu quebrar o jejum de 17 anos.

Veja também

ARGENTINA La Bombonera é invadida em investigação de falsificação e revenda de cartões de sócio; entenda