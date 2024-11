Bonzi vence Norrie e é campeão do ATP 250 de Metz

O tenista francês Benjamin Bonzi, número 124 do mundo, venceu o britânico Cameron Norrie (N.57) neste sábado (9) e conquistou o ATP 250 de Metz, o primeiro título de sua carreira.

Bonzi fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-4, em uma hora e 54 minutos.

O francês de 28 anos completou uma semana de sonho. Vindo do qualifying, ele eliminou o norueguês Casper Ruud (N.7), sua primeira vitória sobre um jogador do Top 10, e também bateu seu compatriota Quentin Halys (N.84) e o americano Alex Michelsen (N.44).

Bonzi havia perdido suas duas primeiras finais de ATP 250, em Marselha e Pune, em 2023.