Série B: resultados dos jogos deste sábado (9) interessam ao Sport; veja quem "secar"

A- A+

A Série B chegou à sua antepenúltima rodada e a disputa pelo acesso à elite do futebol nacional está cada vez mais acirrada. Na quarta colocação, com 59 pontos, o Sport entra em campo neste domingo (10), às 18h30, na Ilha do Retiro, diante da Chapecoense.

"O momento é decisivo. Todo os clubes brigam por algo na competição. Vejo nossa equipe empenhada, assim como foi durante todo o ano. Tivemos bons treinamentos para fazer uma grande partida diante da Chapecoense. Precisamos estar mentalmente e fisicamente preparados para fazer um grande resultado dentro de casa", afirmou o zagueiro Rafael Thyere.

"A Chape luta na parte de baixo da tabela e vem com essa intenção de sair. Sabemos da nossa qualidade, do que podemos desempenhar em campo. Respeitamos o time deles, que virá para o 'jogo da vida'. Será importante o apoio do nosso torcedor porque todos os jogos são difíceis", completou.



No entanto, o desafio do Leão é ainda mais complicado. Para “relaxar” na rodada, o Sport precisa de tropeços dos seus adversários diretos na busca pelo acesso.

Neste sábado (9), três jogos acontecem simultaneamente às 17h, pela 36ª rodada da Série B. Confira o panorama:

CRB x Goiás

Em Alagoas, o CRB recebe o Goiás pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Em contrapartida, o Goiás, com 54 pontos, ocupa a sexta colocação da tabela e ainda possui chances remotas de acesso.

Onde assistir CRB x Goiás: Premiere, Band e Goat.

Avaí x Mirassol

Na Ressacada, o Avaí enfrenta o Mirassol também às 17h. Esse é um dos principais confrontos da rodada para o Sport, que está a três pontos da equipe do Mirassol no G-4. Para o Leão, o resultado ideal seria um empate entre as equipes ou um revés da equipe paulista.

Onde assistir Avaí x Mirassol: TV Brasil, Band, Premiere e Goat.

Novorizontino x Operário

Outro confronto importante para o Sport será entre Novorizontino e Operário, às 17h, no estádio Jorjão. Com 63 pontos, o Tigre é o vice-líder da Segundona e poderá assumir a primeira colocação em caso de triunfo. Em sétimo, com 53 pontos, o Operário possui chances remotas de acesso.

Para dar tranquilidade ao Rubro-negro, um empate entre as equipes ou derrota do Novorizontino seria o melhor cenário.

Onde assistir Novorizontino x Operário: Premiere, Band e Goat.

Veja também

FUTEBOL CBF altera estatuto para permitir que presidente fique até 12 anos no cargo