Sport x Chapecoense: mais de 24 mil ingressos vendidos para jogo deste domingo (10)

No jogo que pode ser determinante para o futuro do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida rubro-negra, mais uma vez, resolveu abraçar o time.

Em parcial divulgada nesta sexta-feira (8), o clube informou que 24.437 ingressos foram vendidos para o confronto com a Chapecoense, marcado para este domingo, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada.

Mais setores esgotados e a Ilha do Retiro vai lotando! Ainda há entradas disponíveis para as Cadeiras Centrais e para proprietários dos Assentos Especiais e Cadeiras de Ampliação: https://t.co/rdOHqbNZcm. pic.twitter.com/gzLJEdprI0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 8, 2024

Ainda segundo o Sport, quatro setores foram esgotados. São eles arquibancadas Sede, Frontal e Placar, além das Sociais. Vale lembrar que a capacidade máxima da Ilha, atualmente, é de 26.345 lugares.

A três rodadas do fim da Série B, o Sport precisa vencer a Chape para não se complicar na competição. Com 59 pontos, o Leão está apenas dois pontos à frente do Ceará, primeiro time fora do G4. O Vozão entra em campo apenas na terça-feira (12), quando visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

