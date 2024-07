A- A+

FUTEBOL Botafogo x Palmeiras: veja onde assistir ao pelo Campeonato Brasileiro Disputa definirá o líder da rodada. Veja escalações de Botafogo e Palmeiras para o jogo do Brasileirão que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos.

Uma rivalidade inesperada até pouco tempo atrás, Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17) às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.



OAlvinegro vive grande fase sob o comando de Artur Jorge e tenta manter a liderança do Brasileirão, enquanto o Verdão tenta repetir o resultado do último duelo entre os dois, o qual rendeu uma das viradas mais marcantes dos pontos corridos (4 a 3).

Onde assistir ao jogo Botafogo x Palmeiras ao vivo

O jogo entre Botafogo e Fluminense será transmitido pela TV Globo (canal aberto) e a Premiere (Canal Fechado).

Qual é o horário da partida?

Botafogo x Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).

Qual é a escalação do Botafogo?

Provável escalação do Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Qual é a escalação do Palmeiras?

Provável escalação do Fluminense: Weverton, Mayke, Gómez, Reis e Piquerez; Moreno, Menino e Veiga; Estévão, Rony e López. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem de Botafogo x Palmeiras

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

