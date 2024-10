Botafogo x Peñarol: veja escalações, horário e onde assistir ao vivo à semifinal da Libertadores

A- A+

Em busca do título inédito, o Botafogo encara o Peñarol nesta quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela ida da semifinal da Copa Libertadores.

O Glorioso chega confiante na semifinal após desempenhar uma campanha sólida na competição continental. O time carioca avançou com autoridade nas fases eliminatórias, eliminando Palmeiras e São Paulo nas oitavas e quartas, respectivamente, chegando nas semis após 51 anos de hiato.

Por sua vez, os Carboneros fizeram história na Libertadores 2024. A equipe eliminou o The Strongest nas oitavas e despachou o Flamengo nas quartas de final, vencendo por 1x0 no Maracanã e empatando sem gols em Montevidéu.



Com o resultado, a equipe comandada por Diego Aguirre se classificou para a semifinal após 13 anos sem chegar ao mata-mata. Diferente do Botafogo, o Peñarol já conquistou cinco títulos da Liberta e é o terceiro maior campeão, atrás apenas de Independiente (7) e Boca Juniors (6).

Jogando em casa, o Glorioso conta com o apoio da torcida e com o talento de nomes como Luiz Henrique e Igor Jesus para abrir vantagem diante dos uruguaios. A partida de volta será disputada no dia 30 de outubro, no Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

Provável escalação:

Botafogo: John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada e Savarino; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Peñarol: Aguerre; Milans, Méndez, Rodríguez e Olivera; García, Darias, Mayada, Leo Fernández e Báez; Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Onde assistir Botafogo x Peñarol?

O duelo entre Botafogo x Peñarol pela semifinal da Copa Libertadores terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Paramount+.

