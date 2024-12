A- A+

Tênis Brasil perde para Alemanha e é eliminado na United Cup de tênis Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia, no individual, além de Carolina Alves e Rafael Matos, nas duplas, foram os representantes brasileiros na competição

O Brasil perdeu por 3 a 0 para a Alemanha, atual campeã da United Cup, e foi eliminado deste torneio de tênis realizado na Austrália e que marca o início da temporada 2025.

Depois de perder o primeiro jogo do grupo E diante da China (3 a 0), os brasileiros não tinham escolha a não ser vencer a Alemanha para manter as chances de seguir na competição, mas os alemães foram muito superiores.

Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia perderam para Alexander Zverev (6-4 e 6-4) e Laura Siegemund (6-3, 1-6 e 6-4) e a dupla formada por Carolina Alves e Rafael Matos foi derrotada por Laura Siegemund e Tim Pütz em dois sets, parciais de 7-6 (10/8) e 6-4.

O Brasil, que não venceu nenhum dos seis jogos que disputou, se junta assim à Espanha como uma das equipes já eliminadas neste torneio. A seleção espanhola perdeu no sábado para a Grécia.

A Argentina, que surpreendeu a anfitriã Austrália no sábado, se classificará para as quartas de final como primeira do grupo se vencer o Reino Unido na segunda-feira.

Nas demais partidas deste domingo, os Estados Unidos derrotaram o Canadá por 2 a 1, a República Tcheca bateu a Noruega pelo mesmo resultado e a Itália derrotou a Suíça por 3 a 0.

No momento não há equipes classificadas para as quartas de final e Espanha e Brasil são as únicas seleções eliminadas matematicamente.

Dezoito nações, compostas por três homens e mulheres, participam até 5 de janeiro deste torneio ATP e WTA realizado entre Perth (oeste) e Sydney (leste).

O campeão dos seis grupos avança às quartas de final, além dos dois melhores vice-campeões, um por cidade-sede.

