Eliminatórias: Brasil recebe o Equador, no Couto Pereira; veja escalações e onde assistir

O técnico Dorival Júnior terá mais uma “estreia” pela Seleção Brasileira. Depois do primeiro jogo e da primeira competição (Copa América), agora o comandante vai debutar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Começo que já carrega um peso (não dele, mas herdado do antecessor no cargo, Fernando Diniz): a equipe vem de três derrotas seguidas e está sob o risco de sair da zona de classificação ao Mundial. Na pressão para se recuperar, o Brasil encara o Equador, às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba.

Interação

Será o primeiro confronto de Dorival pela Seleção em território nacional. Cenário que pede uma maior sintonia entre público e atletas após o insucesso na Copa América. “Temos a obrigação de entregar o nosso melhor ao torcedor. Acredito que vamos ter esse apoio (da torcida). Mas, para que haja essa interação, teremos de dar uma resposta positiva dentro de campo a fim de trazer durante o jogo o torcedor para se juntar a nós.”, apontou o técnico.

O Brasil está na sexta posição das Eliminatórias, com sete pontos. Uma atrás do Equador, em sexto, com oito. “É claro que essa situação (posição na tabela) incomoda e isso requer uma atenção especial do que vamos fazer daqui para a frente. Não há um preparo específico, que ande em paralelo, para este momento. O que existe é um trabalho conjunto, de campo, técnico, incluindo o emocional, e que precisa ser conciliado para que as coisas possam fluir de forma equilibrada", contou.

Time

Pelos treinamentos da semana, a tendência é que o Brasil tenha algumas modificações com relação à base titular que jogou na Copa América. Gabriel Magalhães pegará o lugar de Éder Militão, cortado por lesão, na zaga. André deve ganhar a vaga na cabeça de área, no lugar de João Gomes.

Na frente, Raphinha não foi convocado e Savinho foi cortado por lesão - problema que também acometeu o centroavante Pedro. Com isso, abre-se a possibilidade de Endrick ou Luiz Henrique formarem o ataque com Rodrygo e Vinícius Júnior.

"Precisaremos ter troca de passes com velocidade e dinâmica e mobilidade com os homens de frente. Temos que alcançar o desconforto ao adversário. Incomodar na última linha defensiva deles. O Equador fez uma boa Copa América. Não esperamos jogo fácil e será um duelo de bom nível", comentou.

Promessa

Da lista de convocados, a maior novidade é Estêvão, atacante do Palmeiras, de apenas 17 anos. Questionado sobre o novato da Seleção, Dorival pregou cautela na utilização.

“A gente pede paciência a todos por esses garotos. Não estão aqui por acaso. É preciso tranquilidade. Ele vem para a Seleção num momento de muita responsabilidade. Espero que ele se mantenha interessado e atento para sempre fazer as correções. A parte técnica dele é muito boa e espero que a sua evolução continue", pontuou.

Tabu

Ao menos no aspecto histórico, o Brasil carrega uma vantagem diante do Equador. A seleção não perde para o adversário há 20 anos. O último tropeço foi em 2004, por 1x0, em Quito, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Como mandante, os brasileiros nunca perderam para os equatorianos.

Ficha técnica

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Luiz Henrique (Endrick). Técnico: Dorival Júnior

Equador

Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Gruezo e Alan Franco; Kendry Páez, Valencia e Sarmiento. Técnico: Sebastián Beccacece

Local: Couto Pereira (Curitiba/PR)

Horário: 22h

Árbitro:Facundo Tello (ARG). Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ambos da ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Transmissão: Globo, SporTV

