Brasil x Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), é o segundo e último amistoso, nesta Data Fifa, antes do início da Copa América 2024 da Seleção.



Às 20h, o time comandado por Dorival Júnior enfrenta os Estados Unidos. O confronto será disputado no Camping World Stadium, na cidade de Orlando, na Flórida. No próximo dia 24, a Seleção Brasileira estreia na competição continental diante da Costa Rica, em Los Angeles.

O Brasil chega ao confronto depois de uma vitória no apagar das luzes sobre o México, por 3x2, com mais um gol marcado por Endrick. Na ocasião, Dorival Júnior mandou a campo um time recheado de atletas considerados reservas, no intuito de dar oportunidade a algumas caras novas.

Nesta quarta, porém, o técnico da Seleção vai escalar o que tem de melhor para enfrentar os norte-americanos. A formação inicial da partida deve ser a utilizada na estreia da Copa América. Apesar do tento anotado perante os mexicanos, Endrick deve, mais uma vez, iniciar uma partida pelo Brasil no banco de reservas. A ausência do jovem foi explicada pelo técnico Dorival Júnior.

"Temos que ter um pouco de cuidado com o Endrick. Vocês acompanham minha carreira há algum tempo. Eu sempre usei demais as categorias de base, sempre valorizei demais, e sempre tive muito cuidado. Ao mesmo tempo que possamos nos apressar em alguma situação, talvez não tenhamos uma volta e um erro pode ser fatal", enfatizou Dorival.

Brasil busca equilíbrio

Nomes como Marquinhos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrygo e Vinícius Júnior, por exemplo, estão confirmados no time titular. Na visão do volante, inclusive, o duelo com os Estados Unidos tem que ser usado para o time verde-amarelo buscar o equilíbrio entre ataque e defesa. Nos três jogos sob o comando de Dorival, o Brasil fez sete gols, mas tomou cinco.

“Devemos buscar o equilíbrio. Com a equipe que temos, é normal a gente buscar o gol a todo momento, mas temos que evitar os gols tomados. É continuar trabalhando, é só um início de trabalho. Estamos tendo tempo para treinar e entender melhor as ideias do Dorival. Tem tudo para ir no caminho bom e duradouro”, pontuou Bruno Guimarães.

Pela Copa América, além da Costa Rica, o Brasil ainda encara Paraguai e Colômbia na primeira fase do torneio, pelo Grupo D. Os colombianos, aliás, foram os últimos adversários dos Estados Unidos, no sábado.

Sem tomar conhecimento dos donos da casa, os sul-americanos golearam por 5x1, em amistoso realizado no FedEx Field, em Maryland. Os EUA também disputam a Copa América e estreiam no dia 23 de junho, contra a Bolívia, em grupo que ainda conta com Panamá e Uruguai.

Sem vida fácil para o Brasil

Apesar da dolorosa derrota sofrida pelo adversário desta quarta, Guimarães destaca que o confronto não será moleza para os brasileiros. “Vendo pelo lado deles, ganhar do Brasil antes de uma Copa América é o cenário perfeito. Pelos vídeos que vimos do jogo deles com a Colômbia, foi um placar atípico. A gente tem que entrar em campo buscando o nosso melhor, para que o jogo possa ficar fácil para a gente”, falou.

Ficha técnica

Seleção Brasileira

Alisson, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Estados Unidos

Turner; Scallly, Richards, Miles Robinson e Antonee Robinson; McKennie, Reyna e Adams; Wright, Balogun e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

Local: Camping World Stadium (Flórida/EUA)

Horário: 20h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo e SporTV.

