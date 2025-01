A- A+

Handebol Brasil faz história e vence Noruega na estreia do Mundial de Handebol Masculino Seleção Brasileira saiu atrás do placar, mas foi em busca da vitória para começar bem na competição

Estreia histórica! Em um jogo emocionante, o Brasil venceu a Noruega por 29 a 26 para começar com pé direito no Mundial IHF de Handebol Masculino. Essa foi a primeira vitória brasileira sobre um europeu na história do torneio. O resultado diante dos donos da casa colocou a seleção na segunda colocação do Grupo E, atrás apenas de Portugal, que mais cedo venceu os Estados Unidos.

O jogo começou com domínio inicial da Noruega. O time da casa chegou a abrir 4 a 0 no placar. A reação brasileira começou com o lateral Haniel, que explorou bem os tiros de 9 metros e marcou os quatro primeiros tentos do Brasil. Ainda na primeira etapa, o goleiro Rangel da Rosa também chamou atenção, e, com ótimas defesas, impediu quatro chegadas perigosas dos noruegueses.

Pouco a pouco, a Seleção Brasileira conseguia se impor, para equilibrar bem a partida. Ainda assim, os 30 minutos iniciais terminaram com vantagem de dois gols, com 14 a 12 marcando no placar.

No segundo tempo, o equilíbrio entre as equipes persistiu, em uma atuação de gala tanto de Rangel, quanto de Mateus Buda. Os goleiros fecharam o gol brasileiro, e impediram os avanços dos noruegueses. No ataque, Haniel, Bryan e Panda também não deixavam a desejar.

Foi nessa união entre defesa e ataque que a seleção virou a partida para 21 a 20. A partir daí, as equipes começaram a trocar bolas pela liderança no marcador, mas, dessa vez, com domínio brasileiro.

No fim, o placar terminou em 29 a 26. No último minuto, Rangel ainda pegou um último tiro de 7 metros para fechar a partida com chave de ouro.

Análise da partida

“Começamos o jogo um pouco devagar. Talvez pelo nervosismo da estreia e pela atmosfera da torcida, que complicou um pouco. Porém, durante o jogo a gente foi se soltando e contamos com uma excelente apresentação do Rangel, que fez excelentes defesas com toda a equipe contribuindo no sistema defensivo. Acredito que parte desta vitória de hoje, o Rangel nos ajudou muito”, afirmou o técnico Marcus Tatá.

Dono da partida, o goleiro Rangel comemorou bastante a vitória diante dos noruegueses. “Gostaria agradecer a Deus por estar aqui e ter a oportunidade de ter feito este jogo incrível, e eu agradeço a ele. Evidente que estou muito feliz porque todos sabíamos que seria um jogo muito complicado diante da Noruega, uma grande seleção e diante da sua torcida. Agora é focar na próxima partida para mantermos este ritmo dentro de quadra”, declarou.

O Brasil está no Grupo E do Mundial de Handebol 2025, que segue até 2 de fevereiro. A seleção encara agora Estados Unidos, na sexta (17), e Portugal, no domingo (19), para encerrar a primeira fase.

As três primeiras colocadas avançam à segunda fase, que também será realizada em formato de grupos. Nesta nova etapa, as duas primeiras equipes de cada chave avançam ao mata-mata, que começa nas quartas de final.

Esta é a 17ª participação da Seleção Brasileira no Mundial de Handebol. O melhor resultado foi o nono lugar em 2019. Na última edição, a equipe chegou até a segunda fase, mas foi eliminada e terminou na 17ª colocação.

Veja também