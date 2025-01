Seleção Brasileira de Handebol inicia última fase de treinamentos antes da estreia no Mundial

A- A+

A Seleção Brasileira iniciou a última fase de preparação, em São Paulo, antes de embarcar para o Mundial de Handebol Masculino, que acontecerá entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro, nas sedes conjuntas de Croácia, Dinamarca e Noruega. A equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá reiniciou os trabalhos nesta quinta-feira (02), no Ginásio do Pinheiros, onde treinará até o dia 7 quando o grupo vai embarcar para Hamburgo, na Alemanha. Lá, será finalizada a preparação para o Mundial, até o dia 13.

Neste primeiro momento, destaque para a renovação da equipe para fortalecer a busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles - 2028. Para Tatá, no entanto, o momento é de testar os jogadores para construir a melhor base possível para o Mundial.

"A renovação tem que ser natural, técnica e tática, porque a gente tem um modelo de jogo, e o atleta às vezes tem o potencial de jogar, mas não se encaixa nesse modelo. Temos uma safra muito boa, introduzindo também uma geração mais jovem. Acredito que, pouco a pouco, também podemos ter mudanças. Muitas vezes as pessoas falam sobre um atleta, mas não sabem como ele está jogando. Quando a gente decide não trazer algum jogador, estamos bem embasados, porque fazemos um monitoramento", explicou.

Uma das principais ausências da convocação para a última fase de treinamentos foi a do pivô Rogério Moraes, considerado um dos melhores brasileiros atuando fora do país, na atualidade. Antes do anúncio da pré-lista, o jogador se lesionou enquanto atuava pelo seu clube, o MT Melsungen, da Alemanha, que lidera o Campeonato Alemão e é semifinalista da Copa da Alemanha.

"Falei com Rogério assim que ele se lesionou, e comentei que ele está vivendo a melhor fase da carreira. Está em uma equipe brigando por títulos, liderando a Bundesliga, e está na melhor forma. Sem dúvida alguma faz grande falta para nós", disse Marcus Tatá.

Para suprir a ausência do pivô, a comissão focou em formar um grupo forte, com alta competitividade. Foram, ao todo, convocados 24 atletas para a pré-lista. Desses, 18 vão representar a Seleção Brasileira no Mundial. Quem estiver melhor, ganhará uma vaga no torneio, o que aumenta a intensidade nos treinamentos, de acordo com Marcus Tatá.

Treinamento da Seleção Brasileira de Handebol - Bruno Ruas/CBHb

“As competições europeias terminam nesse período e já temos o desafio de treinar para o Mundial. Não podemos esquecer que temos uma equipe base muito boa e agora é encaixar os meninos novos aos poucos. Essa lista com 18 que vão para o Mundial vai ser bem difícil de fechar", completou.

O Brasil está no Grupo E do Mundial de Handebol 2025. A equipe estreia diante da Noruega, anfitriã, no dia 15 de janeiro. Depois, encara Estados Unidos e Portugal para encerrar a primeira fase. As três primeiras colocadas avançam à segunda fase, que também será realizada em formato de grupos. Nesta nova etapa, as duas primeiras equipes de cada chave avançam ao mata-mata, que começa nas quartas de final.

Confira, abaixo, a lista completa de atletas pré-convocados:

Goleiros

Lucas Alves – Handebol Taubaté

Mateus Cristian – Pinheiros

Rangel Luan – Saint-Raphaël-FRA

Centrais

Acácio Marques – Shabab Al Ahli Dubai-EAU

Denys Alessandro – BM Valinox Novas-ESP

Gustavo Andrade – Handebol Taubaté

Tarcísio Freitas – BM Granollers-ESP

Laterais

Bryan Monte – Montpellier HB-FRA

Gustavo Rodrigues – Chambéry HB-FRA

Haniel Langaro – Dinamo Bucareste-ROM

Leandro Alves – Mudhar Club-ARS

Luis Gustavo – BM Sinfín-ESP

Mikael Lopes – Barcelona-ESP

Thiagus Petrus – Barcelona-ESP

Vinícios Angelo – Chartres Metrópole-FRA

Pontas

Guilherme Torriani – Handebol Taubaté

Jean-Pierre Dupoux – Tremblay HB-FRA

Joel Felipe – Praia Clube

Marcos Antonio – Pinheiros

Rudolph Hackbarth – BM Ciudad Encantada-ESP

Vinícius Stache – Handebol Taubaté

Pivôs

Edy Silva – Sporting-POR

Guilherme Borges – Ademar León-ESP

Renan Iziquiel – Pinheiros

Veja também

Sport Sport: de volta ao batente, Pepa deseja "um grande 2025" ao clube