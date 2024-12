A- A+

Handebol Seleção Pernambucana de Handebol feminino disputa final do Campeonato Brasileiro neste sábado (21) A decisão do torneio juvenil contra o Rio de Janeiro tem início às 13h e é disputada em Juiz de Fora (MG)

A Seleção Pernambucana de Handebol feminina disputa a final do Campeonato Brasileiro Juvenil neste sábado (21), em Juiz de Fora (MG).



O duelo decisivo é contra o Rio de Janeiro, com entrada gratuita, e acontece no Ginásio Municipal da cidade a partir das 13h.

É possível acompanhar a partida pela transmissão online do canal noYoutube da Federação Mineira de Handebol -FMH.

A Seleção Pernambucana é composta majoritariamente por atletas do Clube Português-FMO. Apenas uma jogadora faz parte de Fernando de Noronha.



Veja também

NBA Cleveland Cavaliers atropela o campeão da NBA Cup