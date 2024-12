A- A+

Decisão Campeonato Pernambucano de Handebol tem final entre Clube Português-FMO x Barreiros A decisão acontece a partir das 20h desta sexta-feira (20), no ginásio do Clube Português,

O Clube Português-FMO masculino de handebol disputa a final do Campeonato Pernambucano de Handebol diante do Barreiros. A partida acontece a partir das 20h desta sexta-feira (20), no ginásio do Clube Português, nas Graças, Zona Norte do Recife.



É a 26ª vez que o Clube Português está na final da competição, tendo conquistado os últimos 25 títulos. A hegemonia no Estado vem desde 1999. A entrada é gratuita para o público.

O Clube Português-FMO já ganhou o primeiro turno da competição. O duelo desta noite é pela final do segundo turno.



A partida tem transmissão online do canal esportivo no youtube: “Adrenalina Esportiva”.

