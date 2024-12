A- A+

Esporte e lazer Com presença de bicampeã olímpica, ação requalifica oito quadras de vôlei na orla de Olinda A pernambucana Jaqueline Carvalho marcou presença na Praia do Quartel, nesta sexta-feira (20)

Oito quadras de vôlei na Praia do Quartel, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram requalificadas e entregues nesta sexta-feira (20). A ação contou com a presença da pernambucana e bicampeã olímpica, Jaqueline Carvalho.

O Tour Avon Care de Verão, da Avon, melhorou o uso das quadras com kits completos para partidas, com a instalação de novas redes, fitas de marcação dentro/fora e bolas profissionais.

Jaqueline interagiu com o público presente na manhã desta sexta, que incluiu crianças de projetos sociais de Olinda.

"Muito feliz de estar aqui com, transformando projetos sociais e incentivando essa molecada a iniciar não só no vôlei, mas em todos os esportes", disse a bicampeã olímpica.

Além do foco na divulgação da prática esportiva, os visitantes do espaço puderam disputar brindes e ganhar produtos personalizados.

“O verão é um momento especial para estarmos ainda mais próximos do nosso público, criando experiências que unem cuidados, lazer e bem-estar. Com o Tour Avon Care, queremos mostrar que o cuidado vai além da pele – é sobre saúde, dia a dia e também lazer. É assim que reforçamos o compromisso em atender às necessidades dos nossos consumidores, sobretudo do Nordeste, região tão importante para nós”, ressaltou Valéria Campos, gerente de Cuidados com o Corpo e Rosto da Avon Brasil.

Veja também

Religião Com mais de 40 mil pessoas confirmadas, celebração dos 35 anos da Obra de Maria esgota ingressos