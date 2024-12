Jogo entre Recife Vôlei e Ascade-DF é adiado pela Confederação Brasileira de Vôlei

A- A+

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) adiou o jogo entre Recife Vôlei e Ascade-DF, que aconteceria nesta sexta-feira (20), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na capital pernambucana. A partida, válida pela terceira rodada da Superliga B Feminina 2024/25, ainda não teve nova data confirmada.

Para quem já havia adquirido ingressos para o jogo, é possível adquirir reembolso na plataforma de compra, a Ticket Simples. Também é possível guardar as entradas para usá-las quando a partida for remarcada.

O confronto era muito aguardado, pois o Recife Vôlei havia acabado de conquistar sua primeira vitória na competição, diante do Ceará, fora de casa. O jogo foi emocionante, já que as recifenses saíram atrás, mas conseguiram se impor e venceram por 3 sets a 2. Com o resultado, o time chegou a dois pontos no torneio, e ocupa a 10° posição.

Com o adiamento e sem nova data definida, a tendência é que o Recife Vôlei não entre mais em quadra em 2024. O próximo compromisso confirmado para a equipe é diante do Flamengo-RJ, fora de casa, no dia 9 de janeiro do próximo ano.

