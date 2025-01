Brasil x Noruega: veja onde assistir a estreia da seleção no mundial de handebol

O Brasil estreia nesta quarta-feira (15) no Mundial IHF de Handebol Masculino. O jogo, marcado para às 16h30 (horário de Brasília), será diante da Noruega, que divide a sede do torneio ao lado de Croácia e Dinamarca.

O Brasil chega para disputar o Mundial após cerca de 20 dias de treinamentos em São Paulo e na Alemanha, contra quem ainda realizou dois amistosos preparatórios.

Após toda essa estrutura oferecida pela Confederação Brasileira de Handebol, o técnico Marcus Tatá viu a etapa de preparação como positiva para o Brasil, que pôde se entrosar taticamente e evoluir fisicamente.

“Estamos prontos para jogar um bom Mundial, numa intensidade alta dentro do nosso modelo de jogo. Vamos colocar em quadra uma equipe muito intensa, unida e fechada, que quer muito. O desejo por vitória não pode faltar", afirmou o técnico Marcus Tatá.

Essa intensidade que o treinador busca também está refletida nos jogadores. Esse é o caso do goleiro Rangel da Rosa, que quer escrever ainda mais história com a camisa da Seleção Brasileira neste Mundial.

"A expectativa do Mundial é fazer bons jogos para conseguir a melhor colocação possível. Sabemos da dificuldade do grupo, porém a gente tem se preparado muito bem", salientou o treinador.

"Vamos tentar passar no grupo, levar a maior quantidade de pontos possível e competir com as outras equipes, para, quem sabe, conseguir uma classificação histórica para a Seleção Brasileira", destacou.