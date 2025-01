A- A+

Esportes Nova vice-presidente do COB, Yane Marques anuncia saída da Prefeitura do Recife A ex-pentatleta pernambucana era secretária executiva de Esportes Educacionais da capital

A ex-pentatleta pernambucana Yane Marques se despediu, oficialmente, da Secretaria Executiva de Esportes Educacionais do Recife nesta terça-feira (14). O anúncio foi feito através de uma publicação em sua conta oficial no Instagram. Ela vai assumir a vice-presidência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

"Foi uma jornada intensa, repleta de desafios e, acima de tudo, conquistas que ficarão para sempre no meu coração", publicou Yane.

"Deixo a prefeitura com a certeza de que cada esforço valeu a pena e com muito orgulho do que construímos juntos por Recife", seguiu.

Yane Marques chegou à Prefeitura do Recife em 2017. Foi secretária executiva de Esportes, antes de assumiur a pasta de Esportes Educacionais da gestão João Campos em 2023.

No ano passado, a pernambucana de Afogados da Ingazeira se lançou candidata à vice-presidência do COB, na chapa de Marco La Porta, que venceu as eleições em outubro contra o grupo do então presidente Paulo Wanderley, por 30 votos a 25.

"Estou animada para essa nova fase, onde espero continuar contribuindo com a mesma paixão e empenho que sempre guiaram minha caminhada", escreveu Yane.

Agora no executivo do COB, Yane já foi vice-presidente da Comissão de Atletas do comitê entre 2017 e 2020, além de presidente da Comissão de Atletas de 2020 até o início de 2024.

Veja também