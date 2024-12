Destaques em Paris-2024, Rebeca Andrade e Caio Bonfim são eleitos melhores atletas pelo COB

A- A+

A ginasta Rebeca Andrade e o marchador Caio Bonfim são os melhores atletas do ano de 2024, segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB).



O resultado do Prêmio Brasil Olímpico foi conhecido nesta quarta-feira, em evento do COB, no Vivo Rio, na capital fluminense. Rebeca, que conquista esta premiação pela quarta vez seguida, derrotou Ana Sátila (canoagem slalom) e Beatriz Souza (judô).



Já Caio, que vence pela primeira vez este troféu, superou Edival Pontes (taekwondo) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade). Eles foram eleitos os destaques do ano por um júri formado por especialistas e jornalistas. Em 2023, os vencedores foram Rebeca e Marcus D'Almeida (tiro com arco).

Caio ainda foi escolhido pelo público, em votação pela internet, como o Atleta da Torcida. Derrotou Beatriz Souza, Ana Sátila, Tatiana Weston-Webb, Alison dos Santos, o Piu, e Darlan Souza. No palco, ele disse que era mais "fácil marchar 20km do que subir aqui na frente". Também falou que se sentia muito abraçado pela torcida e agradeceu os votos e o "respeito pelo nosso esporte".





— Quando se está na mesma geração que o Piu (Alison dos Santos) é difícil ganhar como destaque no atletismo. E depois vai concorrer com quem para melhor no geral? Isaquias. Aí, o que eu falo? Caramba! Isso é um sonho. Quando comecei no esporte e via esses prêmios na TV, eu queria participar. Tem todo esse simbolismo, de um dia chegar aqui e ser prestigiado, concorrer com outros feras assim, de outras modalidades. Nunca imaginei, não esperava estar aqui no final do ano para isso. — comemorou Caio, eleito ainda o melhor no atletismo. —Esse é um trabalho de família mesmo, muita gente acreditou no meu sonho e no meu talento. Este é um momento marcante e vim com o coração aberto para celebrar meu ano. Não imaginava jamais que sairia com três troféus. Misericórdia! Era isso que a marcha atlética merecia.

Já a ginasta, que também venceu a premiação como melhor na ginástica artística, não foi ao evento nesta quarta-feira porque está de férias, em viagem com outras ginastas pela Disney. Mas, mandou uma mensagem de vídeo:

— Infelizmente não pude estar aí, mas não poderia deixar de agradecer. Este ano foi muito especial, o quarto troféu de melhor atleta seguido. Sou muito grata. Foi tudo perfeito — disse Rebeca.

Medalhistas em Paris-2024

Rebeca foi premiada como a melhor do ano pelo COB em 2021, quando ganhou suas duas primeiras medalhas olímpicas, em 2022, quando foi campeã mundial do individual geral, e em 2023, quando venceu a americana Simone Biles no salto no Mundial.

Em 2024, Rebeca foi a 12 pódios internacionais, ganhando quatro medalhas nos Jogos de Paris. Na França, ela venceu Biles novamente e se tornou campeã olímpica no solo. Também foi prata no individual geral e no salto e bronze por equipes. No total de medalhas olímpicas, Rebeca tem dois ouros, três pratas e um bronze, superando os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt (recordistas até então com cinco cada).

Já o marchador Caio Bonfim foi medalhista de prata nos Jogos de Paris-2024. Desde Londres-2012 Caio e sua mãe e a treinadora Gianetti Sena Bonfim perseguiam o pódio olímpico.

O ano de 2024 ainda vai lhe trazer nova premiação. Caio viaja nesta quinta-feira para Dublin, onde competirá nos 35 km do World Race Walking Tour, no próximo domingo. Depois, no mesmo evento, deverá ser coroado o melhor marchador de 2024 nos 20km. Ele lidera o Tour Mundial (similar a Diamond League da marcha), após três excelentes resultados no ano (Taicang, La Corunã e Paris).

— Isso é muito importante para a marcha... É igual a F-1, mas como a gente não é carro, tem de escolher algumas etapas. Ou seja, este é um troféu que premia os melhores tempos na temporada toda. A Olimpíada foi um um grande dia, mas o ano todo foi um grade dia. Para mim, isso é incrível. Mostra a regularidade que tivemos num ano de muitos desafios.

Treinadores das mulheres

E como as mulheres brasileiras foram as protagonistas no esporte em 2024, o Prêmio Brasil Olímpico as prestigiou. Além das 27 mulheres vencedoras em suas modalidades (de um total de 48, veja abaixo), Sarah Menezes, foi a vencedora de uma nova categoria: a de Melhor Treinadora de esporte individual. Até o ano passado, somente um profissional era homenageado no esporte individual e outro no coletivo. O COB também criou a premiação para Equipe Mista, que nesta edição ficou com o judô.

Em Paris, Sarah Menezes se tornou a primeira brasileira campeã olímpica como atleta (Londres-2012) e como treinadora, orientando Beatriz Souza (ouro) e Larrissa Pimenta (bronze).

— Fico muito honrada de retornar a este palco para este prêmio. Compartilho este prêmio com todos que fizeram parte da minha trajetória no esporte, minha família e atletas. Espero poder inspirar e abrir as portas para que outras mulheres ocupem este espaço — agradeceu Sarah.

Com isso, mais uma vez, o judô entra para a História. Isso porque a primeira mulher a vencer na categoria Melhor Treinador, entre homens e mulheres, foi Rosicléia Campos, do judô, em 2011. Somente após mais de dez anos, outra mulher havia vencido esta categoria. Foi no ano passado, com Camila Ferezin, da ginástica rítmica.

O Prêmio de Melhor Treinador de esporte individual foi para Francisco Porath, da ginástica artística, que levou Rebeca ao recorde de medalhas do país e ao inédito pódio da equipe feminina. E o Melhor Treinador coletivo foi Arthur Elias, do futebol feminino, que no palco pediu mais apoio para as mulheres no esporte. Com campanha acima do esperado, o futebol feminino foi medalha de prata em Paris-2024. Outro treinador homenageado foi José Roberto Guimarães, da seleção feminina de vôlei, que ganhou o Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

— Que ciclo foi esse... Com um time de ginastas mais experiente, num ciclo curto. Tivemos um planejamento de sucesso. Muito bom poder receber um prêmio como esse e representar a minha equipe no palco. Só eu que subo, mas represento uma equipe gigante que trabalhou por anos, e que hoje tem essa representatividade toda. Foi muito legal ver o quanto a gente mexeu com o público. Somos muito gratos. Essa premiação nos dá mais energia, ela nos renova para o próximo ciclo. — declarou Chico, que elogiou Rebeca, a melhor do ano: --Sou suspeito para falar da Rebeca... O quanto ela amadureceu, o quanto se preparou para superar os sofrimentos das lesões e para receber as suas medalhas. É muito gratificante para mim vê-la tão madura e como fala sobre tudo isso que aconteceu, como encara sua representatividade. Pude ir a alguns eventos com ela este ano e ela não deixa de atender ninguém, não para. Eu canso e ela não. Me orgulha muito ver como ela quer retribuir o carinho que recebe dos fãs.

Vencedores por categoria:

Atletismo - Caio Bonfim

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Badminton – Juliana Vieira

Basquete 3x3 – Luana Batista

Basquete 5x5 – Marcelinho Huertas

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking – B-Girl Mini Japa

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo Bala Loka

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis

Ciclismo de Estrada – Ana Vitória ‘Tota’ Magalhães

Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski

Ciclismo de Pista – Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Zion Bethonico

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Rodrigo Hanada

Futebol – Lorena

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica Rítmica - Barbara Domingos

Ginástica de Trampolim - Ryan Dutra

Handebol – Bruna de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Rafael Lozano

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei Sobre a Grama – Lucas Varela

Judô - Beatriz Souza

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Nado Artístico - Marina Postal e Eduarda Mattos

Natação - Guilherme Costa

Pentatlo Moderno – Isabela Abreu

Polo Aquático – Gabriel Sojo

Remo – Lucas Verthein

Rugby Sevens – Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Ingrid Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Tatiana Weston-Webb

Taekwondo - Edival Pontes

Tênis - Beatriz Haddad Maia

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinícius D'Almeida

Tiro esportivo – Geovana Meyer

Triatlo - Miguel Hidalgo

Vela – Bruno Lobo

Vôlei – Gabi Guimarães

Vôlei de Praia - Duda Lisboa e Ana Patrícia

Wrestling Greco-Romana – Joilson Junior

Wrestling Livre – Giulia Penalber

