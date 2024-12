Reforço do Sport, Gustavo Maia celebra acerto e projeta "gols e assistências"

A- A+

Oficializado pelo Sport na última terça-feira (10), o meia-atacante Gustavo Maia falou pela primeira vez como novo jogador do time rubro-negro. Em entrevista concedida ao clube, o reforço leonino celebrou o acerto e projetou sua passagem pela nova casa.

"Me sinto muito honrado. Firmei um contrato de dois anos e espero honrar essa camisa com muita garra e determinação", pontuou, antes de destacar suas características.

"Espero jogar todas as partidas possíveis, somar minutos, fazer gols e dar assistências. Sou um jogador que tem uma boa relação com a bola. Sou técnico, tenho boa finalização. Gosto do drible, de fazer jogadas individuais também. Gosto de combinar o toque de bola no último terço do campo", seguiu.

Gustavo Maia é aguardado no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, no próximo dia 26, quando o Sport dá início à pré-temporada. "Que seja uma temporada muito boa para todos que estiverem no Sport. Que possamos alcançar os objetivos que já começam agora na preparação para o Pernambucano", salientou.

O novo jogador rubro-negro chegou ao Sport depois de se destacar pelo Náutico. Foram 19 partidas pelo Timbu, sendo uma pela Copa do Nordeste e 18 pela Série C do Brasileiro. O jogador contribuiu com seis gols e uma assistência.

Na carreira, o atleta de 23 anos revelado pelo São Paulo soma passagens por Barcelona e Valencia B, Internacional e Vila Nova.

Veja também

Futebol Artur Jorge vê Botafogo apático e evita culpar cansaço: 'Nada apaga nossos resultados'