Brasil perde para Croácia em amistoso preparatório para Pré-Olímpico de basquete

O Brasil se despediu da Croácia nesta quarta-feira (26), com revés perante à seleção da casa, por 91 a 81, em amistoso de preparação para o Pré-Olímpico. Com 16 pontos, Caboclo foi o cestinha do Brasil em mais um duelo em que o técnico Aleksandar Petrovic priorizou a rodagem do grupo.

No Brasil, quem teve mais tempo de quadra foi Lucas Dias com 29 minutos. Gui Santos, Raulzinho, Huertas, Georginho, Meindl, jogaram entre 13 e 22 minutos. Na Croácia, o trio Saric, Hezonja e Smith atuaram por mais de 30 minutos.

"Um ótimo teste, hora do nosso técnico testar todas as opções do período de treinamento. Rodar o grupo, deixar todo mundo jogar e se preparar da melhor forma possível para o momento que importa, que é o Pré-Olímpico", citou Marcelinho Huertas.

O Brasil foi para o intervalo vencendo por 47 a 42. No terceiro e quarto períodos, a Croácia manteve sua base titular e contou com 39 pontos de Hezonja para vencer o duelo por 91 a 81.

Nesta sexta-feira (28), o Brasil ainda enfrenta a Eslovênia, às 15h. Ao fim dos duelos, Petrovic definirá os 12 para a competição que dá ao campeão a vaga em Paris 2024.

O Pré-Olímpico em Riga, de 2 a 7 de julho, terá Brasil, Letônia, Camarões, Geórgia, Filipinas e Montenegro. Na primeira fase, o Brasil pega montenegrinos e camaroneses. Os dois melhores vão às semifinais, cruzando com letões, georgeanos e filipinos.

