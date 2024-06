Campeã olímpica dos 800m está fora dos Jogos de Paris após queda durante prova; vídeo

A- A+

A jovem Athing Mu, campeã na prova dos 800m em Tóquio-2020, sofreu uma queda nesta segunda-feira durante a disputa do pré-olímpico dos Estados Unidos e não poderá defender seu título nos Jogos de Paris.



Mu, uma das maiores estrelas do atletismo americano, tropeçou e caiu na pista de Hayward Field, em Eugene (Oregon), quando avançava no meio do pelotão com cerca de 200m de prova disputados.

Dramatic final in the #TrackFieldTrials24 women's 800m.



American record-holder Athing Mu falls 200m into the race and Nia Akins wins, running the fastest time of her life (1:57.36). pic.twitter.com/j0SCWtGjA3 — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) June 25, 2024

Após o incidente, a atleta de 22 anos não conseguiu alcançar as rivais e cruzou a linha de chegada aos prantos.

O ultracompetitivo sistema de qualificação olímpica dos Estados Unidos concede vaga aos três primeiros colocados em cada evento, sem levar em consideração seu recorde ou os resultados do restante da temporada.

Mu, que se sagrou campeã mundial em Eugene em 2022, chegou ao pré-olímpico sem ter competido este ano devido a uma lesão no tendão da coxa.As três atletas que representarão o ‘Team USA’ em Paris serão Nia Akins, que venceu a final em 1 minuto e 57,36s, Allie Wilson e Juliette Whittaker.

