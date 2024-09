Brasil vence Colômbia e leva o bronze no futebol paralímpico

A- A+

O Brasil, medalhista de ouro nas cinco edições realizadas anteriormente no futebol de 5 adaptado para cegos, ficou com o bronze em Paris-2024 ao vencer a Colômbia por 1 a 0, neste sábado (7), aos pés da Torre Eiffel, antes da final entre França e Argentina.

A seleção brasileira, que havia conquistado todos os títulos desde a estreia da modalidade no programa Paralímpico de Atenas em 2004, venceu com um belo chute de Jefinho aos 24 minutos.

No duelo sul-americano valendo o terceiro lugar do pódio, o Brasil dominou as estatísticas com 58% de posse de bola e 12 chutes, enquanto a Colômbia finalizou apenas cinco vezes.

"Valorizamos muito esse bronze. Nosso time é lutador, com mentalidade vencedora. Não podíamos deixar o povo brasileiro sem essa conquista. Não conseguimos o ouro, mas vamos voltar com a medalha no peito", comemorou Jeffinho em entrevista à TV Globo.

Após a conquista, os jogadores comandados pelo técnico Fábio Vasconcelos dançaram no tapete do estádio da Torre Eiffel enquanto tocava o antigo sucesso 'Ai Se Eu Te Pego' de Michel Teló e torcedores vibravam com bandeiras do Brasil nas arquibancadas.

