Brasil x Bulgária: duelo de opostos na Liga das Nações; saiba onde assistir

Brasil x Bulgária é o confronto que coloca frente a frente as duas equipes em situações mais opostas possíveis na atual Liga das Nações de Vôlei. Equanto as brasileiras lideram com 100% de aproveitamento, as búlgaras são lanternas com somente uma vitória. A partida acontece nesta sexta (14), às 2h30, na China, com transmissão da Sportv 2.

Com 10 vitórias em todas as partidas, a Seleção Feminina de Vôlei é a única equipe invicta na atual edição da Liga das Nações de Vôlei. Na atual etapa de Hong Kong, na China, o Brasil venceu as equipes da Polônia e da Alemanha, ambas por 3 sets a 1.

Para o duelo Brasil x Bulgária, o técnico José Roberto Guimarães irá poupar a oposta Kisy, a central Luzia e a ponteira Helena. Já classificada desde a rodada passada para a fase final, há uma boa chance de treinador rodar mais o elenco e colocar algumas jogadoras consideradas reservas em quadra.

A Bulgária vive um momento de dificuldade e luta contra o rebaixamento. Em dez jogos até aqui na Liga, o time europeu venceu apenas um jogo, no início da etapa passada, contra a Coreia do Sul.

Em Hong Kong, as búlgaras foram facilmente derrotadas para a forte time da casa por 3 sets a 0. E no último duelo caíram para outro time asiático, a Tailândia, por 3 sets a 2, em uma partida de muitas idas e vindas.

Brasil x Bulgária - onde assistir?

Trasmissão: Sportv 2

Horário: 2h30

Data: 14/05

Local: Hong Kong/China

