Brasil x Colômbia: CBF confirma duelo no Mané Garrincha, em Brasília

Brasília será palco de mais um confronto da Seleção Brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a realização da partida entre Brasil e Colômbia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no Estádio Nacional Mané Garrincha. O jogo está marcado para o dia 20 de março, às 21h45.

A escolha da capital federal ocorreu após a administração do estádio concordar em ceder a arena com 15 dias de antecedência, permitindo que a CBF realizasse o tratamento do gramado e as adequações exigidas pelas normas da Conmebol e da FIFA.

Outros estádios, como Morumbi, Neo Química Arena e Maracanã, foram considerados, mas a entidade optou por Brasília para evitar interferências nos compromissos dos clubes brasileiros que utilizam essas arenas.

A última vez que a Seleção Brasileira jogou em Brasília foi em outubro do ano passado. Na ocasião, a Canarinho goleou o Peru por 4x0, com dois gols de Raphinha, um de Andreas Pereira e outro de Luiz Henrique.

