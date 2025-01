A- A+

FUTEBOL Flamengo é único brasileiro em lista dos 30 clubes que mais geraram receita no mundo De acordo com a publicação, o Flamengo teve uma receita estimada no período de 198,2 milhões de euros, cerca de R$ 1,2 bilhão. É a primeira vez que o clube carioca aparece no Top 30 desde 1996

O Flamengo é o único clube brasileiro entre os 30 que mais geraram receitas no mundo na temporada 2023/2024. O estudo foi realizado pela empresa especializada Deloitte" e divulgado nesta quinta-feira.

De acordo com a publicação, o Flamengo teve uma receita estimada no período de 198,2 milhões de euros, cerca de R$ 1,2 bilhão. É a primeira vez que o clube carioca aparece no Top 30 desde 1996

A pesquisa da Deloitte, intitulado Football Money League, é divulgada anualmente. O estudo avalia três tipos de receitas dos clubes: matchday (ingressos para a temporada e bilheteria), direitos de transmissão (incluindo participações em ligas e competições) e comercial (marketing e patrocínios). Desse modo, não é levado em consideração o valor arrecadado a partir de vendas de jogadores.





O líder da lista é o Real Madrid, que chegou à incrível marca de 1,045 bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões). Segundo o estudo, o Real superou pela primeira vez na história o valor de 1 bilhão de euros. O clube espanhol já tinha ficado no topo do ranking em 2024, superando o Manchester City.

O clube inglês, aliás, está no segundo lugar da lista da Deloitte, com receita estimada de 837,8 milhões de euros. O Paris Saint-Germain completa o pódio, com o valor de 805,9 milhões de euros. Seis times do Campeonato Inglês integram o Top 10.

Confira a lista dos 30 clubes mais ricos do mundo:

1º - Real Madrid - 1,045 bilhão de euros

2º - Manchester City - 837,8 milhões de euros

3º - Paris Saint-Germain - 805,9 milhões de euros

4º - Manchester United - 770,6 milhões de euros

5º - Bayern de Munique - 765,4 milhões de euros

6º - Barcelona - 760,3 milhões de euros

7º - Arsenal - 716,5 milhões de euros

8º - Liverpool - 714,7 milhões de euros

9º - Tottenham - 615 milhões de euros

10º - Chelsea - 545,5 milhões de euros

11º - Borussia Dortmund - 513,7 milhões de euros

12º - Atlético de Madrid - 409,5 milhões de euros

13º - Milan - 397,6 milhões de euros

14º - Inter de Milão - 391 milhões de euros

15º - Newcastle - 371,8 milhões de euros

16º - Juventus - 355,7 milhões de euros

17º - West Ham - 322,2 milhões de euros

18º - Aston Villa - 310,2 milhões de euros

19º - Olympique de Marselha - 287 milhões de euros

20º - Lyon - 264,1 milhões de euros

21º - Brighton - 256,8 milhões de euros

22º - Napoli - 253,6 milhões de euros

23º - Roma - 249 milhões de euros

24º - Eintracht Frankfurt - 245,2 milhões de euros

25º - Benfica - 224 milhões de euros

26º - Crystal Palace - 218,9 milhões de euros

27º - Everton - 217,6 milhões de euros

28º - Fulham - 212,2 milhões de euros

29º - Wolverhampton - 206,9 milhões de euros

30º - Flamengo - 198,2 milhões de euros



Veja também