FUTEBOL "Alta demanda financeira" de Neymar é "grande obstáculo" e trava rescisão com Al Hilal, diz fonte Astro está em negociações para deixar Riad, e futuro deve ser o futebol do Brasil

O astro brasileiro Neymar está em negociações para deixar seu clube saudita Al-Hilal, mas suas demandas financeiras estão travando um acordo, disse uma fonte do clube à AFP nesta quarta-feira.

O ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain, de 32 anos, teve uma estadia atormentada por lesões na Arábia Saudita, jogando apenas sete vezes, apesar de um salário relatado de cerca de US$ 104 milhões por ano.

— Neymar está discutindo sua saída com o Al-Hilal, mas suas altas demandas financeiras continuam sendo um grande obstáculo — ressaltou a fonte, que falou sob condição de não ser identificada.

Neymar tem contrato com o clube da Saudi Pro League até junho.

Relatos no Brasil dizem que o Santos, o clube onde Neymar fez seu nome em sua carreira agora em declínio, está em negociações para que ele retorne à sua terra natal. O Al-Hilal preferia uma transferência, enquanto Neymar tenta um acordo de empréstimo.

Neymar, pivô da maior transferência da História do futebol quando migrou do Barcelona para o PSG em 2017, por uma taxa de 220 milhões de euros, se juntou ao Al-Hilal em agosto de 2023. Ele seguiu os colegas superstars Cristiano Ronaldo e Karim Benzema para a lucrativa liga saudita.

Dois meses após sua chegada a Riad, ele rompeu um ligamento cruzado no joelho esquerdo enquanto jogava pelo Brasil em uma eliminatória da Copa do Mundo de 2026, o que o manteve afastado por um ano. O craque então sofreu uma série de lesões no tendão e no joelho enquanto tentava retornar à ação pelo Al-Hilal.

O técnico do clube, Jorge Jesus, disse recentemente que o astro "não pode mais jogar no nível que estamos acostumados".

Um retorno ao Brasil provavelmente seria a última chance para um jogador que deseja defender o país na próxima Copa do Mundo.

