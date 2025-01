Primeira jogadora de 1 milhão de dólares: Chelsea contrata por valor recorde no futebol feminino

A- A+

O Chelsea se acertou com a zagueira Naomi Girma para uma transferência recorde no futebol feminino.



A americana vai se juntar ao elenco do time britânico num acordo estimado pela BBC em US$ 1,1 milhão, o que faz dela a primeira "jogadora de 1 milhão de dólares" na modalidade.

O valor do acerto do Chelsea com a atleta de 24 anos (de 900 mil libras, na cotação atual) supera as 685 mil libras pagas pelo Bay FC para contratar Racheal Kundananji, da Zâmbia, em fevereiro de 2024. Essa era, até então, a transferência recorde no futebol feminino mundial.



Campeão da Super Liga Feminina, o Chelsea disputava a contratação de Naomi com o francês Lyon. Considerada uma das melhores jogadoras da atualidade, a americana é o primeiro reforço da equipe de Sonia Bompastor no ano.



Ela chega para ajudar a defesa da equipe, que perdeu a zagueira Kadeisha Buchanan por uma lesão grave no joelho.



Naomi já era tida como grande promessa do futebol depois de o San Diego Wave selecioná-la como a primeira escolha do Draft da NWSL, em 2022. Ao fim da temporada, ela ganhou os prêmios de melhor zagueira e revelação.



No ano seguinte, foi um dos destaques do time no título do NWSL Shield e, novamente, eleita melhor zagueira.



A defensora jogou pela seleção americana na Copa do Mundo Feminina (em que as americanas caíram nas oitavas) e nas Olimpíadas de Paris-2024 (nas quais levaram o ouro olímpico).



O Chelsea lidera a WSL, com vantagem de sete pontos sobre o Arsenal. A equipe também disputa a fase eliminatória da Liga dos Campeões Feminina.

