RAINHA MARTA Fifa The Best 2024: Marta vence prêmio de gol mais bonito do mundo; feito ocorreu em Pernambuco Gol da atacante brasileira, que dá nome ao prêmio, foi marcado na Arena de Pernambuco, contra a Jamaica

A atacante Marta voltou a escrever seu nome na história do futebol mundial ao vencer a primeira edição do troféu que leva seu próprio nome, no Prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17).

O Prêmio Marta é concedido ao gol mais bonito do mundo na temporada de 2024. O nome do troféu é uma homenagem à atacante alagoana, de 38 anos, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

O gol que recebeu a premiação da Fifa aconteceu durante a vitória da seleção brasileira diante da Jamaica, por 4x0, no início de junho, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

“Concorri com tantas craques que fizeram gols fantásticos nessa temporada. Fico mais feliz ainda por receber um prêmio que leva meu nome, isso sim dá um orgulho muito grande”, disse a atacante.

Confira o lance do gol premiado:

O primeiro prêmio Marta da história só poderia ser dela! O gol mais bonito é da Rainha! Um golaço feito em casa com o apoio da torcida brasileira na Arena de Pernambuco! Parabéns, @martavieiras10!



Fabio Souza / CBF pic.twitter.com/CbEjNIqUeL — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 17, 2024

Confira a lista completa das indicadas:



Delphine Cascarino (Lyon-FRA)

Marina Hegering (Wolfsburg-ALE)

Sakina Karchaoui (seleção da França)

Paulina Krumbiegel (Hoffenheim-ALE)

Marta (seleção do Brasil)

Nina Matejic (seleção da Sérvia)

Beth Mead (Arsenal-ING)

Giuseppina Moraca (Lazio-ITA)

Asisat Oshoala (Barcelona-ESP)

Mayra Pelayo (seleção do México)

Trinity Rodman (seleção dos Estados Unidos)

