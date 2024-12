A- A+

The Best Vinicius Júnior é eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best É a primeira vez, desde 2007, que um brasileiro recebe o prêmio

Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo, na tarde desta terça-feira (17), na premiação do Fifa The Best, em Doha, no Catar. No feminino, Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi a vencedora.

Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

O astro do Real Madrid se junta a Romário, Ronaldo (três vezes), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho (duas vezes) e Kaká na lista de brasileiros eleitos o melhor do mundo pela Fifa, em premiação criada em 1991.

É a primeira vez que um jogador do Brasil é contemplado desde 2007. Naquela ocasião, Kaká desbancou Cristiano Ronaldo e Messi, após boa temporada com a camisa do Milan. Em 2024, Vini Jr ainda ficou na segunda colocação na disputa da Bola de Ouro, conquistada pelo espanhol Rodri.

Vinicius Júnior foi o principal destaque do Real Madrid na última temporada. O camisa 7 foi fundamental nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Em 39 partidas, o brasileiro de 24 anos anotou 24 gols e distribuiu 11 assistências.

Outros premiados

Além dos prêmios destinados para os melhores jogadores masculino e feminino, a Fifa distribuiu outras oito premiações ao longo do evento. Outros três brasileiros foram agraciados.

No primeiro ano do Marta Awards, de gol mais bonito do futebol feminino, Marta foi a ganhadora pelo belo gol anotado contra a Jamaica, em amistoso realizado na Arena de Pernambuco. Já no masculino, o Prêmio Puskas foi para Garnacho, do Manchester United.

Thiago Maia, do Internacional, faturou o prêmio Fair Play, por ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, enquanto o vascaíno Gui foi eleito o Torcedor do Ano.

Entre os técnicos, Emma Hayes, do Chelsea feminino, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foram eleitos os melhores treinadores.

No gol, Alyssa Naeher (EUA e Chicago Red Star) foi a escolhida melhor goleira. Já Dibu Martínez, da Argentina e Aston Villa, levou o prêmio de melhor goleiro pelo segundo ano seguido.

