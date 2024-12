Com Vini Jr e Gabi Portilho, veja seleções do ano da Fifa

A- A+

Além dos prêmios individuais entregues nesta terça-feira (17), a Fifa divulgou, junto ao Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro), a seleção do Prêmio The Best, que reúne os melhores atletas de cada posição da última temporada.

No feminino, a brasileira Gabi Portilho, do Corinthians, foi eleita entre as meio-campistas. Já no masculino, o melhor do mundo Vinicius Jr, representou o Brasil entre os atacantes.

Fora a dupla, outros representantes do futebol brasileiro concorriam em suas respectivas posições. Entre os homens que atuam no País estavam Thiago Almada, do Botafogo, além de Ganso e Germán Cano, do Fluminense.

Entre os que jogam na Europa, o goleiro Ederson, os zagueiros Bremer, Nino, Dante e Gabriel Magalhães, e o atacante Rodrygo estavam na disputa.

Já entre as mulheres, a goleira Lorena, as zagueiras Rafaelle e Tarciane, e as atacantes Kerolin e Adriana foram indicadas.

Confira a seleção masculina do Prêmio Fifa The Best

Goleiro: Emiliano Martínez

Defensores: Dani Carvajal, Rudiger, Rúben Dias e William Saliba

Meias: Bellingham, Rodri e Toni Kroos

Atacantes: Lamine Yamal, Haaland e Vini Jr

#TheBest FIFA Men's 11 in 2024. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Confira a seleção feminina do Prêmio Fifa The Best

Goleira: Alyssa Naeher

Defensores: Lucy Bronze, Naomi Girma, Irene Paredes e Ona Batlle

Meias: Gabi Portilho, Patri Guijarro, Lindsey Horan e Aitana Bonmatí

Atacantes: Caroline Graham Hansen e Salma Paralluelo

#TheBest FIFA Women's 11 in 2024. — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

