A- A+

THE BEST Rainha Marta: jogadora da seleção concorre ao Fifa The Best com gol marcado na Arena de Pernambuco Ídola da seleção brasileira concorre ao prêmio de gol mais bonito do futebol feminino

Marta, a maior jogadora da história da seleção brasileira, escreveu mais uma vez o nome na história está concorrendo ao Prêmio Marta, oferecido pelo The Best da FIFA, que premia o gol mais bonito do futebol feminino da última temporada.

O gol que colocou a jogadora entre as melhores do futebol mundial foi marcado na Arena de Pernambuco durante a vitória por 4x0 diante da Jamaica, em junho deste ano.

Na partida contra as jamaicanas, as brasileiras dominaram o jogo e venceram com autoridade, com atuação brilhante da camisa 10, que anotou dois gols.

No segundo, o quarto gol do Brasil na partida, Marta finalizou no ângulo, sem chances para a defesa jamaicana. Veja o lance:

Marta foi indicada ao Prêmio Marta



O gol que está concorrendo ao prêmio: pic.twitter.com/jenRx9vLWv — Central Gabi Portilho (@MagzinhaSalazar) November 29, 2024

Marta está competindo com outras 10 candidatas pelo prêmio homônimo que leva o nome da craque. A votação é aberta ao público e pode ser feita no site oficial da FIFA até o dia 10 de dezembro.

Confira a lista completa das indicadas:

Delphine Cascarino (Lyon-FRA)

Marina Hegering (Wolfsburg-ALE)

Sakina Karchaoui (seleção da França)

Paulina Krumbiegel (Hoffenheim-ALE)

Marta (seleção do Brasil)

Nina Matejic (seleção da Sérvia)

Beth Mead (Arsenal-ING)

Giuseppina Moraca (Lazio-ITA)

Asisat Oshoala (Barcelona-ESP)

Mayra Pelayo (seleção do México)

Trinity Rodman (seleção dos Estados Unidos)

Veja também

Reforço Tricolor Santa Cruz apresenta Israel, jogador que deu volta por cima contra o próprio Tricolor