XADREZ Nordeste se destaca no xadrez e encerra o ano com aumento de torneios oficiais Dos nove estados da região, oito receberam torneios oficiais de xadrez em 2024

O centenário da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) foi marcado por importantes conquistas, entre elas a consolidação da região Nordeste no circuito nacional de competições.

Quase todos os estados da região receberam eventos oficiais da CBX, um feito que fortaleceu o esporte regional.

O projeto de regionalização da CBX atingiu oito dos nove estados do Nordeste.

“O xadrez no Nordeste está consolidado, dos nove estados, oito receberam torneios oficiais neste ano, revelando novos talentos para o xadrez brasileiro e prestigiando as federações locais”, afirmou Máximo Igor Macedo, presidente da CBX. Ele também comemorou o aumento no número de etapas do Circuito Nacional de Xadrez.

“Após 22 etapas do Circuito Nacional em 2022 e 23 etapas em 2023, a confederação vai fechar 2024 com um aumento de 50%, totalizando 32 etapas, abrangendo 24 estados e o Distrito Federal”, destacou. O calendário de 2024 termina com a final do Campeonato Brasileiro Feminino em Timbó (SC) e a decisão do Absoluto em Natal (RN) em dezembro.

O crescimento do xadrez nacional também se estendeu à região Norte, com todos os estados recebendo competições oficiais da CBX.

“Um dos marcos deste ano foi o crescimento expressivo de competições oficiais da CBX na região Norte, com todos os estados participando, promovendo a regionalização do esporte e incentivando a prática do xadrez”, ressaltou Igor Macedo.

