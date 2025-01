A- A+

Supercopa Rei 2025 CBF inicia venda de ingressos para a Supercopa Rei 2025, disputada entre Botafogo e Flamengo Partida será disputada no dia 2 de fevereiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o início da venda de ingressos para a Supercopa Rei, marcada para o dia 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém.

A disputa será entre o Botafogo, campeão do Campeonato Brasileiro Betano 2024, e o Flamengo, vencedor da Copa Betano do Brasil 2024. A partida será a grande atração da abertura oficial da temporada 2025 do futebol brasileiro.

A venda de ingressos começa neste sábado, 18 de janeiro, às 15h, e os torcedores poderão garantir suas entradas tanto em pontos físicos selecionados em Belém quanto de forma online, pelo site Bilheteria Digital.

Ao todo, 45 mil ingressos serão disponibilizados para o público, com valores que variam entre R$ 180,00 e R$ 560,00, dependendo da categoria e setor do estádio.

Preços dos ingressos

Até segunda-feira, 20 de janeiro, a venda será exclusiva para clientes do Banco de Brasília (BRB). De segunda (20) até terça (21), os ingressos serão vendidos aos sócios-torcedores dos times participantes.

A partir da terça-feira (21), os ingressos estarão disponíveis para todos os interessados.

Cadeiras superiores leste Flamengo: R$ 180,00 meia / R$ 360,00 inteira;

Cadeiras superiores oeste Botafogo: R$ 180,00 meia / R$ 360,00 inteira;

Cadeiras inferiores leste Flamengo: R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira;

Cadeiras inferiores oeste Botafogo: R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira.

Edição especial

A Supercopa Rei de 2025 marca uma edição especial da competição, que em 2024 passou a ser chamada de "Supercopa Rei" em homenagem ao Rei Pelé, falecido em dezembro de 2022.

Em sua última edição, o São Paulo conquistou o título ao vencer o Palmeiras nos pênaltis, levando para casa a premiação de R$ 10,5 milhões.

Este será o retorno da Supercopa ao calendário nacional após a pausa de 2020, e em 2025 a competição chega à sua oitava edição.

Os campeões das edições anteriores incluem grandes clubes como São Paulo (2024), Palmeiras (2023), Atlético-MG (2022), Flamengo (2021 e 2020), Corinthians (1991) e Grêmio (1990).

