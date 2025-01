Independiente oficializa saída de Rodrigo Atencio para o Sport

A- A+

O meia Rodrigo Atencio é oficialmente jogador do Sport. Ao menos foi o que anunciou o ex-clube do jogador, o Independiente, nesta quinta-feira (23).

Através das redes sociais, o clube argentino comunicou que o Sport adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos, mantendo 20%. As cifras envolvidas no negócio, porém, não foram divulgadas.

Rodrigo Atencio fue transferido al Sport Recife y seguirá su carrera en Brasil.



El equipo brasilero adquirió el 80% de la ficha e #Independiente conserva el 20% restante.



¡Le deseamos todos los éxitos en esta nueva etapa!#TodoRojo pic.twitter.com/PZvgjIbrSo — C. A. Independiente (@Independiente) January 23, 2025

Informações da imprensa argentina garantem que o Sport vai pagar 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) por Atencio.

No Recife desde a madrugada da última quarta-feira (22), o atleta já passou por exames médicos e físicos na capital pernambucana.

Atencio pelo Central Córdoba

Apesar de pertencer ao Independiente, na última temporada Rodrigo Atencio defendeu as cores do Central Córdoba. Por lá, foi destaque do time durante a campanha do título da Copa da Argentina, sendo o artilheiro do torneio com quatro gols.

Ao todo, ao longo da passagem pelo Central Córdoba, o meia marcou oito gols e distribuiu quatro assistências em 46 aparições.

