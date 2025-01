Sport não descarta utilizar sub-20 em mais jogos do Estadual: "vamos analisar"

A- A+

Depois da estreia do time principal com vitória sobre o Ferroviário, na última quarta-feira (22), pela Copa do Nordeste, o Sport volta suas atenções para o Campeonato Pernambucano. Neste domingo (26), o Leão visita o Central, às 16h, pela quarta rodada e não está descartada a utilização da equipe sub-20.

Responsável por atuar nas três primeiras partidas do Estadual, o grupo de jovens rubro-negros deixou uma boa impressão no clube, apesar de acumular três empates.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o vice-presidente de futebol Guilherme Falcão explicou o planejamento para a sequência da temporada. Embora precise ganhar ritmo de jogo, o time principal, por exemplo, chegou ao Recife na manhã desta quinta-feira (23) e só se reapresenta nesta sexta (24).

“Vamos analisar cansaço, tempo de recuperação, descanso, as necessidades bioquímicas que o elenco eventualmente apresente. Vamos sentir se será necessária ou não uma nova intervenção por parte do time sub-20, que tem muita qualidade e totais condições de representar o Sport neste Pernambucano", pontuou o dirigente.

"O sub-20 fez um excelente papel nestas primeiras rodadas, mostrou aí uma qualidade no trabalho de base que o Sport vem desenvolvendo. Os atletas conseguiram competir de igual para igual com jogadores de nível profissional. Eles se credenciaram a ter mais minutos”, seguiu.

Na coletiva depois da vitória sobre o Tubarão da Barra, o técnico Pepa também pregou cautela, ao lembrar que a equipe ainda não completou um mês de treinamentos visando a temporada.

“É verdade que temos 20 dias de trabalho, mas foi algo que é um pensamento único com a diretoria e todos do clube. Sabemos que nossa preparação foi boa em termos de entrega, em termos de condições de trabalho, ainda que possa melhorar. Em termos de números (de jogadores) foi reduzido, pois tivemos o sub-17 na Copinha e o sub-20 no Estadual”, falou.

Em meio ao bom desempenho do sub-20 contra Afogados, Decisão e Retrô, e a escassez de peças em alguns setores do grupo principal, nomes como o do zagueiro Marcelo Ajul e os volantes Adriel e Zé Lucas foram incorporados ao time profissional e relacionados para o duelo com o Ferroviário.

