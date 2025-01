A- A+

Copa do Nordeste Estreantes decidem e Sport vence Ferroviário pela Copa do Nordeste Reforço de R$ 9 milhões saiu do banco e participou dos dois gols do Leão na partida

O time principal do Sport estreou com o pé direito na temporada. Aliás, pés direitos. Em visita ao Ferroviário, no Presidente Vargas, em Fortaleza, o Leão bateu o adversário por 2x1, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (22).

Os gols rubro-negros foram marcados pelos estreantes Gustavo Maia e Matheus Alexandre. Com os três pontos conquistados, o time pernambucano fica momentaneamente na liderança do Grupo A.

Mais que o resultado do confronto, a apresentação rubro-negra serviu para os torcedores observarem a estreia de alguns reforços para a temporada.

Na formação titular, o lateral-direito Hereda, o zagueiro Antônio Carlos e o atacante Gustavo Maia foram as caras novas. Do trio, Hereda foi quem se mostrou mais inseguro neste primeiro momento.

Como já era esperado, mesmo fora de casa, o Sport assumiu o protagonismo do duelo desde o apito inicial do árbitro.

No primeiro tempo, o Rubro-negro chegou a ter 71% de posse de bola e tentava, à sua maneira, furar a retranca do técnico Tiago Zorro.

O Tubarão da Barra entrou em campo com três volantes e três zagueiros, dificultando as ações do adversário pernambucano.

Com uma postura defensiva do Ferroviário, Fabricio Domínguez teve liberdade para jogar mais à frente, apesar de ser o único volante de origem, enquanto Tití Ortiz foi o responsável por iniciar as jogadas à frente da zaga. Contudo, com o Leão abusando do jogo pelo alto, não produziu perigo de forma efetiva ao gol de Sivaldo.

Reforços decidem

Após optar por voltar do intervalo com a mesma formação, Pepa não demorou a promover mais duas estreias na equipe. Matheus Alexandre e Hyoran entraram nas vagas do apagado Hereda e de Fabricio Domínguez, respectivamente. O uruguaio deixou o gramado mancando.

Na primeira participação ofensiva do lateral-direito na partida, o Sport abriu o placar. Após receber grande lançamento de Ortiz, Matheus Alexandre tocou na medida para Gustavo Maia, de primeira, fazer 1x0, aos 17 minutos.

O torcedor rubro-negro, no entanto, pouco pôde comemorar. Isso porque, logo na sequência, Allanzinho deu grande passe para João Victor. Enquanto a defesa pernambucana tentava fazer a linha de impedimento, o camisa 5 saiu cara a cara com Caíque França e bateu rasteiro para deixar tudo igual.

Partindo para o tudo ou nada e já com Gonçalo Paciência e Romarinho em campo, o Sport chegou perto do segundo gol em finalização de Barletta. Mas o chute do camisa 30 parou na trave esquerda de Sivaldo.

Na base do abafa, coube ao reforço de R$ 9 milhões dar os três pontos aos comandados de Pepa. Após Lobato bater cruzado, Paciência brigou com a zaga e a bola sobrou para Matheus Alexandre dar números finais ao duelo.

Ficha do jogo

Ferroviário 1

Sivaldo; Rikelmy (Kauê Leonardo), Wesley Junio, Jefão e João Cubas; Pablo Alves (Carlos Junio), William Maranhão, Gharib e João Victor (Xavier); Allanzinho (Jan) e Gustavo (Kiuan). Técnico: Tiago Zorro.

Sport 2

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Fabricio Domínguez (Hyoran), Tití Ortiz (Lenny Lobato) e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Maia (Romarinho) e Gustavo Coutinho (Gonçalo Paciência). Técnico: Pepa.

Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Edilene Freire da Silva (ambos do RN)

Gols: Gustavo Maia, aos 17' e Matheus Alexandre, aos 49' do 2T (SPT); João Victor, aos 19' do 2T (FAC)

Cartões amarelos: Wesley (FAC); Lucas Lima (SPT)



