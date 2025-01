Sport explica ausência de patrocínio máster contra Ferroviário

A- A+

O Sport comunicou, minutos antes da estreia na Copa do Nordeste, o motivo de não estampar a marca de sua patrocinadora máster na camisa, diante do Ferroviário, nesta quarta-feira (22).

A Betvip está fora da lista divulgada pelo Ministério da Fazenda de empresas de apostas esportivas regulamentadas para operar no Brasil. Assim, não pode aparecer em competições organizadas pela CBF.

Através de nota, o Sport informou que adotou a medida para evitar "possíveis sanções". Ainda segundo o clube, o departamento jurídico acompanha de perto o caso, mantendo contato com o patrocinador.

Vale lembrar que nos três primeiros jogos do Rubro-negro no Campeonato Pernambucano, a Betvip esteve estampada no uniforme de jogo do time da Ilha do Retiro.

Confira a nota do Sport

O Sport Club do Recife comunica oficialmente que, na partida desta quarta-feira (22) contra o Ferroviário, válida pela estreia do Leão na Copa do Nordeste 2025, a marca da Betvip não será estampada no uniforme de jogo.

A decisão visa proteger o Clube de possíveis sanções futuras, em conformidade com a regulamentação federal sobre a autorização da modalidade lotérica de apostas de quota fixa, estabelecida pela Lei 14.790/23, visto que o jogo desta quarta-feira acontece por uma competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol e cujo o Regulamento Geral da Competição somente autoriza a realização de publicidade aquelas empresas operadoras de apostas esportivas que estejam devidamente habilitadas junto ao Ministério da Fazenda.

O departamento jurídico do Sport está acompanhando o caso de maneira criteriosa e permanece em diálogo com a Betvip, buscando a solução mais adequada para esta situação.

