Copa do Nordeste Copa do Nordeste: Sport visita Ferroviário em estreia do time principal; veja onde assistir Com expectativa sobre reforços, Leão entra em campo às 21h30, na capital cearense

Tricampeão da Copa do Nordeste, o Sport inicia sua trajetória na edição 2025 do torneio nesta quarta-feira. No jogo que marca a estreia do time principal na temporada, o Leão visita o Ferroviário, às 21h30, no Presidente Vargas, pelo Grupo A.

Sem levantar a taça há 11 anos, a diretoria rubro-negra vê na competição a possibilidade real de conquistar um título no ano - além do Estadual.

“Vai ser um jogo difícil, o primeiro jogo do ano para nós. Há um pouco de ansiedade com a vontade de começar, mas vamos desfrutar e buscar estrear com o pé direito”, salientou o volante Fabricio Domínguez.

Depois de utilizar o sub-20 nas três primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, no intuito de dar ênfase à pré-temporada dos profissionais, o Sport deve encarar o Ferroviário com o que tem de melhor nesta primeira rodada de Nordestão.

O meia Hyoran foi oficializado pelo Leão!

Todos os seis reforços anunciados pelo clube estão à disposição de Pepa para o confronto. São eles os laterais Hereda e Matheus Alexandre, o zagueiro Antônio Carlos, o meia-atacante Hyoran, além dos atacantes Gustavo Maia e Gonçalo Paciência.

Nos próximos dias, o meia-atacante Rodrigo Atencio e o atacante Carlos Alberto devem ser anunciados pelo clube. Ambos já se encontram na capital pernambucana.

O atleta vindo do Botafogo, inclusive, fez um trabalho físico à parte no último treino da equipe antes do embarque para Fortaleza.

Novidades na equipe titular

Das caras novas, a expectativa é que três sejam acionadas na formação inicial: Hereda ou Matheus Alexandre, Antônio Carlos e Gonçalo Paciência.

A grande dor de cabeça para Pepa, neste momento, está concentrada na parte defensiva do meio-campo.

Atualmente, o treinador conta apenas com Fabricio Domínguez para a função. Por outro lado, o português já deixou claro que espera contar com o uruguaio de forma mais ofensiva.

Assim, em meio à escassez de cabeças de área no elenco, os jovens Adriel e Zé Lucas, do sub-20, foram convocados para fazer parte do time principal.

O zagueiro Marcelo Ajul, que também atua como volante, foi mais um a estar presente no trabalho da terça-feira (21).

Por outro lado, o zagueiro Rafael Thyere dificilmente estará presente no compromisso deste meio de semana.

O capitão do time vem aprimorando a parte física, com o objetivo de evitar as recorrentes lesões do ano passado.

Adversário

O Ferroviário tenta iniciar a Copa do Nordeste com o pé direito, após estrear com revés no Cearense. Entretanto, para encarar os pernambucanos, o técnico Tiago Zorro terá que lidar com desfalques.

O meio-campo Janeudo e o atacante Ciel estão entregues ao departamento médico e são ausências no lado coral.

Ficha técnica

Ferroviário

Sivaldo; Rikelmy, Wesley Junio, Jefão e João Cubas; Pablo Alves, João Vitor e Gharib; Rodrigo Fuzil, Allanzinho e Gustavo. Técnico: Tiago Zorro.

Sport

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Fabricio Domínguez, Lucas Lima e Tití Ortiz; Chrystian Barletta, Romarinho e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Horário: 21h30

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Edilene Freire da Silva (ambos do RN)

Transmissão: Premiere.

