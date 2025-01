A- A+

Sport Pepa destaca entrega do Sport contra Ferroviário: "importante eram os três pontos" Treinador lembra que equipe ainda está em ritmo de pré-temporada, mas garante evolução

Após a vitória do Sport sobre o Ferroviário, na estreia do grupo principal pela Copa do Nordeste, o técnico Pepa celebrou o resultado e destacou a entrega dos atletas na apresentação rubro-negra em solo cearense.

"Foi o primeiro jogo, 90 minutos para muitos jogadores. Um jogo que tornou-se difícil pela capacidade física que ainda não temos, o que é normal", iniciou.

"Todos os jogadores que chegaram têm seu processo natural de adaptação, o conhecimento dos colegas uns com os outros, a importância e o peso que é representar o Sport e estão todos identificados. Treinar é uma coisa, outra é jogar", seguiu.

Ainda segundo Pepa, os erros cometidos contra o Ferroviário já eram esperados, principalmente por conta da falta do ritmo de jogo. No gol adversário, por exemplo, a zaga cochilou no lance criado por Allanzinho que culminou na finalização de João Victor.

"A leitura tática não está no ponto ainda e a capacidade física é importante. Depois são questões técnicas que vamos melhorando. No geral, sinceramente, o mais importante eram os três pontos em um grupo difícil e competitivo", pontuou.

Para o treinador, o momento é de saber lidar com a sequência de partidas para evitar o desgaste físico, ao mesmo tempo que garante a evolução do time no decorrer das competições.

"Ninguém se lesionou, todos que entraram ganharam minutos. Vamos ter que gerir bem o esforço físico e cadenciar a sequência de jogos que temos pela frente, o que é um absurdo, apesar de já sabermos. A margem para crescermos é enorme", salientou.

"É um processo natural, vai demorar um pouco mais do que queríamos, mas é ter calma, paciência, seguirmos nosso caminho e, se possível, a ganhar, porque o que interessa são os três pontos", finalizou.

