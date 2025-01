Brasil x Dinamarca: saiba onde assistir duelo das quartas de final do Mundial de Handebol

A- A+

Brasil e Dinamarca disputam uma vaga entre os quatro melhores times do Mundial de Handebol masculino. O duelo acontece nesta quarta-feira (29), a partir das 13h30, na Unity Arena, em Oslo, na Noruega.

O time comandado pelo técnico Marcus Tatá chega embalado para a partida após fazer uma segunda fase perfeita, onde deixou para trás o Chile, e as campeãs mundiais Espanha - bicampeã - e Suécia - tetracampeã. A campanha brasileira até aqui já é a melhor da história.

Para continuar escrevendo uma página marcante no handebol nacional e prosseguir sonhando com a conquista do título mundial no masculino, assim como as mulheres fizeram em 2013, o Brasil precisará derrotar uma hegemonia que já dura quase uma década.

A Dinamarca é a atual tricampeã consecutiva do torneio e esteve nas últimas três finais olímpicas, inclusive, conquistando a medalha de ouro em Paris 2024. Dessa forma, o técnico Tatá deixa todo o favoritismo do lado europeu, mas demonstra confiança no trabalho que vem sendo realizado.

"Acabaram a primeira fase e o main round. Então, agora quem perder vai para casa. Não se pode mais errar. Lógico que temos uma campanha que beirou os 100%, mas sabemos que vai ser um jogo difícil", iniciou.

"A Dinamarca não perde há 39 partidas, e tem um potencial incrível de repertório de jogo. Mas, quando chegamos aqui, muita gente não acreditava que poderíamos estar onde estamos, ganhando dos europeus. E vamos até o final. Estamos bem confiantes para fazer um bom jogo", completou.

Para tentar surpreender os atuais campeões, a seleção buscará repetir aquilo que vem sendo uma das suas principais marcas: o equilíbrio defensivo. Um dos principais nomes do Brasil no torneio, o goleiro Rangel da Rosa aparece como o terceiro melhor da competição, com 40% de aproveitamento nas defesas totais e 60% de aproveitamento nos tiros de sete metros, sendo o segundo melhor nessa estatística.

Caso avance à inédita semifinal, o Brasil poderá ter uma revanche contra Portugal, única equipe que derrotou o time verde e amarelo até aqui ou a Alemanha, outra potência do esporte. O confronto entre portugueses e alemães acontece também nesta quarta, às 16h30.

Por outro lado, a outra semifinal já está definida. Croácia e França decidem o primeiro finalista na próxima quinta-feira (30).

Brasil x Dinamarca - saiba onde assistir

Data: 29/01

Local: Unity Arena (Oslo/Noruega)

Horário: 13h30

Transmissão: Sportv 2 e CazéTV

