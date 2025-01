Brasil vence a Espanha e quebra mais um tabu no Mundial de Handebol

A- A+

O Brasil não cansa de quebrar tabus no Mundial de Handebol Masculino.

Após vencer pela primeira vez a Noruega e conquistar a classificação inédita para as quartas de final da competição, neste domingo o time do técnico Marcus Tatá derrubou mais uma marca em Oslo.

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira venceu a Espanha em uma competição organizada pela IHF. Em um jogo muito disputado, os guerreiros garantiram a quinta vitória em seis jogos no Mundial, pelo placar de 26x25.

Agora o foco está completamente na Dinamarca, no confronto das quartas de final, quarta-feira (29).

O Brasil começou o confronto mostrando que não iria jogar contra a Espanha apenas para cumprir tabela. O time entrou forte em quadra, buscando o gol a todo tempo.

E o resultado não demorou a chegar. Os guerreiros marcaram quatro gols de frente, com Gustavo, Dênis, Joel e Marquinhos, fazendo 4x1, sem dar chances para o adversário.

Apesar de estar classificado para as quartas de final, o time do técnico Marcus Tatá não tirava o pé do acelerador.

O Brasil continuava muito bem e aumentava a diferença, que chegou a 9x4. Com o placar favorável, o treinador brasileiro começou a rodar o time em quadra.

Assim como manteve o goleiro Buda em quadra praticamente toda a partida, descansando Rangel para o jogo contra a Dinamarca, ele também dava a oportunidade a quase todos os jogadores, que mantinham o alto nível brasileiro diante da Espanha, que conseguiu diminuir no final e fechou o primeiro tempo em 14x13 para o Brasil.

No segundo tempo, a Espanha voltou mais agressiva no sistema ofensivo. Aproveitando a velocidade dos jogadores mais novos, o time chegou a virar o placar por 15x16.

O problema é que no lado do Brasil tinha um jogador em uma tarde inspiradíssima. Bryan marcou três gols seguidos e virou novamente para 19x17. Ele, por sinal, terminou na como um dos artilheiros do jogo, com cinco gols. Um a menos que Rudolph, que marcou seis vezes.

No final do jogo, a partida se tornou eletrizante. A Espanha foi para cima e chegou a diminuir o placar para um gol: 26x25.

Quando faltavam apenas 10 segundos, o técnico espanhol Jordi Ribeira parou a partida para organizar a jogada que seria o empate dos espanhóis.

O time fez toda a jogada pelo meio e lançou na ponta esquerda. O jogador espanhol saiu de frente com Buda, que fechou completamente o ângulo e forçou o arremesso para fora, cravando a quinta vitória da Seleção Brasileira no Mundial.

Veja também