Brasil x Espanha: saiba onde assistir à estreia brasileira no handebol olímpico

Brasil x Espanha estreiam na disputa do handebol, nas Olimpíadas de Paris, nesta quinta-feira (25). A partir das 9h, o time comandado pelo técnico Cristiano Rocha tem logo de cara um jogo decisivo contra a forte equipe espanhola e sabe que é um confronto que exige muita concentração.

"Trabalhamos a parte tática à exaustão para que possamos errar o mínimo possível diante de uma Espanha dona de um ataque forte nas ações de seis metros, com pivôs e pontas de muita qualidade. Precisamos de atenção total, do início ao fim”, comentou Cristiano Rocha.

As Leoas estão no Grupo B do torneio e precisam ficar entre as quatro primeiras posições para avançar ao mata-mata. Além do Brasil e Espanha; Angola, França, Hungria e Holanda compõem a chave.

Na fase de preparação para os Jogos Olímpicos, o Brasil, do treinador pernambucano Cristiano Rocha, disputou um total de três amistosos. No primeiro teste, vitória contra a Alemanha, na casa das adversárias, pelo placar de 36x31.

No segundo amistoso, outra vitória no terreno adversário. 29x23 contra a Eslovênia, outra seleção que também estará na disputa em Paris.

Por fim, outro duelo contra a Alemanha. Mas dessa vez o resultado foi favorável ao time da casa, derrota pelo placar de 27x20, em um dia que a goleira adversária estava em um dia iluminado.

Brasil x Espanha - sabe onde assistir?

Transmissão: Globo, Sportv2 e CazéTV

Horário: 9h

Data: 25/06

Local: Arena 6 Paris Sul

