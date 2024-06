Brasil x Estados Unidos: clássico de equipes que vivem momentos distintos

Brasil x Estados Unidos coloca frente a frente duas equipes que estão vivendo situações completamente diferentes na Liga das Nações. O clássico do vôlei mundial acontece nesta quinta-feira (20), às 8h, nas Filipinas.

Por mais que o atual trabalho do técnico Bernardinho seja recente e que a equipe oscile naturalmente, a Seleção Masculina de Vôlei vem conseguindo bons resultados. No recorte dos últimos cinco jogos, o Brasil venceu quatro partidas, sendo derrotado apenas pela Eslovênia em jogo que foi até o tie-break.

Na primeira partida da terceira etapa, o Brasil venceu, ainda com alguma dificuldade, a equipe da Holanda. O placar de 3 sets a 1 pode até parecer que o jogo foi 'tranquilo', mas os 38 pontos do oposto Nimir e o saque pesado dos europeus chegou a dar problema para Seleção.

Por outro lado, os Estados Unidos chegam com retrospecto oposto. No recorte das últimas cinco partidas, os americanos perderam três e venceram apenas duas partidas.

Nesta quarta-feira (19), os Estados Unidos foram surpreendidos pelo Irã e caíram por 3 sets a 2. Essa foi a primeira vitória dos asiáticos na atual edição da Liga das Nações, mesmo enfrentando o time americano quase que completo.

IRAN UPSET USA!



They scored their first win of the #VNL2024 top ranked USA in a 5 set marathon match.



#VNL2024 schedule - https://t.co/F5Qmmecbzo.



Watch the matches on VBTV.



#volleyball #VNLManila pic.twitter.com/IGCmkd0als