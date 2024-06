Seleção brasileira feminina de vôlei conhece grupo das Olimpíadas; confira os adversários

A- A+

A seleção brasileira feminina de vôlei conheceu, na manhã desta quarta-feira (19), os adversários da fase de grupos das Olimpíadas de Paris.

No sorteio, a equipe caiu no grupo B, onde vai enfrentar Polônia, Japão e Quênia.

Quarta colocada no ranking mundial, a Polônia foi adversária do Brasil recentemente, na Liga das Nações. Na ocasião, a equipe contou com grande partida de Gabi - marcou 24 pontos - para vencer as europeias por 3 sets a 1.

O Japão também foi adversário da seleção brasileira na edição da Liga das Nações deste ano. As equipes fizeram uma grande partida, e o Brasil só conseguiu sair com a vitória no tie-break, vencendo por 3 sets a 2.

As japonesas, aliás, foram adversárias do Brasil nos jogos de Tóquio, em 2021. No confronto, vitória fácil para o Brasil por 3 sets a 0.

A Quênia, seleção africana mais bem ranqueada (20ª), também volta a reencontrar o Brasil novamente em uma Olimpíada. A última vez que as equipes se enfrentaram também foi em 2021, quando as brasileiras atropelaram as adversárias por 3 sets a 0.

Outros grupos

Além do grupo do Brasil, outros dois grupos também foram sorteados para os jogos olímpicos. No grupo A ficaram as donas da casa, França, os Estados Unidos, último campeão olímpico, China, vencedora da edição do Rio, em 2016, e Sérvia, 3º lugar em Tóquio e prata no Rio.

O grupo C será composto por Itália, Turquia, Holanda e República Dominicana.

Regulamento

No torneio, as duas melhores equipes de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final.

Após a fase de grupos, as equipes serão organizadas de 1º a 8º, como se fosse uma classificação geral, sendo o melhor primeiro na posição 1, o segundo melhor primeiro na posição 2 e o terceiro melhor primeiro colocado na posição 3.

O melhor segundo na posição 4, o segundo melhor segundo na posição 5 e o terceiro melhor segundo colocado na posição 6.

Por último, classificação é fechada com o melhor terceiro na posição 7 e o segundo melhor terceiro colocado na posição 8.

Depois disso haverá o cruzamento olímpico com primeiro x oitavo, segundo x sétimo, terceiro x sexto e quarto x quinto.

As partidas acontecem entre os dias 27 de julho e 10 de agosto.



