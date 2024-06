A- A+

Jogos Olímpicos Com presença de pernambucana, CBV informa lista de 25 atletas inscritas nas Olimpíadas; confira Competição olímpica feminina de vôlei começa no dia 28 de julho

Com a presença da experiente levantadora pernambucana Dani Lins, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou nesta terça-feira (18), a lista de 25 atletas inscritas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A inscrição não significa que a atleta será convocada para disputar a competição. As jogadoras convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães serão anunciadas após a disputa da Liga das Nações.

Liga das Nações

O Brasil vive grande momento com a Seleção Feminina de Vôlei. Na atual disputa da Liga das Nações, a equipe de José Roberto Guimarães se tornou a primeira equipe a vencer todos os 12 jogos da fase de classificação.

Na próxima quinta-feira (20), às 10h30, o Brasil inicia o playoffs diante da equipe dona da casa na fase final, a Tailândia. O Brasil chega com um amplo favoritismo ao confronto e deve enfrentar as vencedoras do confronto entre China e Japão na semifinal.

Lista de Inscritas

Levantadoras: Dani Lins, Giovana, Macris e Roberta

Ponteiras: Amanda, Maira Cipriano, Helena, Júlia Bergmann, Ana Cristina, Pri Daroit, Gabi e Rosamaria

Opostas: Kisy, Lorenne, Lorrayna e Tainara

Centrais: Carol, Diana, Thaisa, Luzia, Carol Gattaz e Valquíria

Líberos: Natinha, Nyeme e Laís

