Brasil x Turquia: Seleção Feminina de Vôlei defende invencibilidade; saiba onde assistir

Brasil x Turquia será um grande desafio para a Seleção Brasileira Feminina manter o 100% de aproveitamento na Liga das Nações. O confronto aconte neste domingo (16), a partir das 6h, em Hong Kong, na China.

Única equipe ainda invicta na atual edição da Liga das Nações, o Brasil é o time a ser batido. Mas para se manter sem derrotas, o país terá que derrotar a Turquia, equipe que teve sucesso nas últimas partidas contra o selecionado de Zé Roberto Guimarães.

TÜRKIYE YOU ARE NEXT!



After 11 wins in a row, Brazil will face the #1 ranked & reigning #VNL champions Türkiye on Sunday June 16.



