Com sinais de evolução, Brasil goleia o Peru pelas Eliminatórias da Copa; veja os gols

Foi uma apresentação de tempos distintos, mas a Seleção Brasileira comandada por Dorival Júnior enfim deixou sinais de evolução. Em confronto válido pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o Brasil goleou o vice-lanterna Peru, por 4x0, diante de 60 mil torcedores no Mané Garrincha, na noite desta terça-feira (15). O resultado manteve o time canarinho em quarto lugar, agora com 16 pontos.

Com a confiança renovada, a Seleção volta a entrar em campo pela competição em novembro, quando visita a Venezuela, no dia 14, e recebe o Uruguai, no dia 19, em Salvador.

Posse de bola acima dos 70%, 5x0 em finalizações, mas em rendimento, o primeiro tempo do time dirigido por Dorival Júnior deixou a desejar.

Lenta, a equipe verde-amarela pouco conseguia envolver os peruanos, que em rara escapada até chegou a abrir o placar com Flores, aos 11 minutos, mas foi assinalado impedimento no lance.

Da Seleção, todas as principais oportunidades saíram dos pés de Raphinha. Aos 23, em lance despretencioso, o jogador do Barcelona aproveitou sobra para carimbar o travessão de Gallese.

Depois, Igor Jesus tentou jogada individual e a bola bateu no braço de Zambrano. Com auxílio do VAR, o árbitro Esteban Ostojich assinalou pênalti, convertido pelo camisa 11, aos 37 minutos.

Antes da ida para o intervalo, Raphinha ainda ficou perto de deixar o seu segundo no jogo, mas parou no goleiro adversário em tentativa de cavadinha.

Outra postura

Com o Peru cedendo mais espaços, a segunda etapa serviu para a Seleção elevar o nível de confiança coletiva.

As jogadas ofensivas passaram a acontecer com naturalidade. Com apenas 20 segundos, Rodrygo já tinha colocado Gallese para trabalhar. Já aos cinco, Raphinha deu belo passe para Savinho, que foi derrubado na área, originando novo pênalti para o Brasil. Na cobrança, Raphinha bateu firme para ampliar.

Reservas definem goleada

Aos 23 minutos, Dorival Júnior promoveu as substituições que iriam transformar a vitória já construída em goleada. Entraram Andreas Pereira e Luiz Henrique.

Dois minutos depois, o jogador do Botafogo foi na linha de fundo e cruzou para o camisa 7, de voleio, fazer um golaço no Mané Garrincha. Em seguida, foi a vez do atacante receber de Igor Jesus, limpar a marcação, e chapar no canto de Gallesi para fazer o quarto e definir o placar.

Ficha do jogo

Brasil 4

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André), Gerson e Rodrygo (Andreas Pereira); Raphinha (Matheus Pereira), Savinho (Luiz Henrique) e Igor Jesus (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.

Peru 0

Gallese; Miguel Araújo, Zambrano e Cellens; Advíncula, Cartagena, Jesús Castillo (Sonne), Sérgio Peña (Murrugarra) e Marcos López; Bryan Reyna (Luis Ramos) e Edison Flores (Grimaldo). Técnico: Jorge Fossati.

Local: Mané Garrincha (Brasília/DF)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andres Nievas (ambos do URU)

VAR: Leodán González (URU)

Gols: Raphinha, aos 37' do 1T e 8' do 2T, Andreas Pereira, aos 25', e Luiz Henrique, aos 28' do 2T (BRA)

Cartões amarelos: Vanderson (BRA); Bryan Reyna, Gallese, Castillo, Zambrano, Cartagena (PER)

