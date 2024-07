A- A+

FUTEBOL Em primeiro dia de vendas, camisa de Mbappé no Real Madrid chega a custar R$ 1 mil Mbappé será apresentado no Santiago Bernabéu na próxima terça-feira (16)

Eric Ponce, um dos fãs do atacante Kylian Mbappé que foram à loja do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu para comprar a camisa do novo jogador merengue, colocada à venda a partir desta quinta-feira (11), vibrou com a nova aquisição.

— Depois de tantos anos, aqui está! — disse o estudante de 23 anos, à AFPTV. — Ele não teve a Eurocopa que esperava, mas [durante a temporada] fez muitos gols e vem mostrando a cada ano que pode ser melhor.

Diana Torres, de 37 anos, levou o filho para comprar a camisa durante uma viagem em família.

— Viemos da Colômbia (...) porque meu filho é fã de Mbappé e viemos especialmente para comprar a camisa — explicou ela.

María José Dena, 50 anos, que trabalha no setor de turismo em Madri, também comprou a camisa com o nome do astro francês para seu filho.

— A camisa com o nome, os escudos e tudo foi 110 euros [R$ 642 na cotação atual]. É cara, mas é presente de aniversário, então vale a pena — explica.

No tamanho adulto, a camisa de Mbappé, que será apresentado oficialmente no Bernabéu na próxima terça-feira, pode custar 185 euros (R$ 1.080).

Antes de sua apresentação, o ex-jogador do Paris Saint-Germain, eliminado com a seleção da França na semifinal da Eurocopa pela Espanha, será recebido pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para assinar o contrato de cinco anos.

O Real Madrid espera amortizar o alto valor da transferência — salário estimado em 15 milhões de euros (R$ 87 milhões) anuais e mais de 100 milhões de euros (R$ 583 milhões) em luvas — com as diversas receitas geradas pelo jogador francês, como contratos de patrocínio, venda de camisas e ingressos, entre outras fontes.

Veja também

FUTEBOL 'Abalado psicologicamente', diz goleiro que levou tiro de bala de borracha de PM após jogo em Goiás