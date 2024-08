A- A+

Olimpíadas 2024 Caroline Santos, a "Juma", perde nas oitavas do taekwondo; Henrique Marques avança no masculino Juma ainda poderá ir à repescagem da modalidade; Henrique lutará nas quartas de final

Caroline Santos, a "Juma", perdeu para a tailandesa Sasikarn Tongchan nas oitavas de final da categoria até 67kg do taekwondo.

Em uma luta bastante equilibrada, Juma perdeu os dois rounds - o primeiro por 5 a 4 e o segundo por 7 a 6.

Apesar da derrota, Juma ainda pode sonhar com uma medalha. Isso porque, caso Sasikarn avance até a final da modalidade, a brasileira poderá ir à repescagem e lutar pelo bronze.

Henrique Marques avança

Já na categoria até 80kg, Henrique Marques venceu Saleh Elsharabaty, da Jordânia, nas oitavas de final, e avançou às quartas de final da modalidade.

O brasileiro venceu os dois rounds da luta. No primeiro, derrotou Saleh por 4 a1.



Já no segundo, Henrique chegou a estar perdendo por 12 a 5, contudo, o jordaniano levou cinco punições, sacramentando o triunfo do brasileiro.

Nas quartas de final, o brasileiro lutará agora contra o coreano Seo Geon-woo, nesta sexta (9), a partir das 9h40.

